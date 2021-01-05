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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

إحالة مديرين ومعلم لغة عربية للتحقيق بسبب مجموعات التقوية بالإسماعيلية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:38 م
طه عجلان، وكيل وزارة
طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم
مصطفى دياب
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قال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إنه قرر استبعاد مدير مدرسة دوحة الزمان الابتدائية التابعة لإدارة الإسماعيلية التعليمية، إلى جانب مدير مدرسة علي مبارك الإعدادية التابعة لنفس الإدارة، بالإضافة إلى مدرس مادة اللغة العربية، مع إحالتهم للتحقيق وذلك بسبب تواجد طلاب مجموعات التقوية بالمدرسة ومخالفة القرار السابق والذي يؤكد وقف مجموعات التقوية على مستوى جميع المراحل التعليمية.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن ذلك بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء بالقرار رقم 719 لسنة 2020 وتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية والكتاب الصادر من الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات لفيروس كورونا (كوفيد 19).

وأكد "عجلان"، استمرار الجولات لانضباط المدارس وتنفيذ القرار الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن اللجنة التى ضمت مدير التعليم العام وأعضاء إدارة الأمن بالمديرية قامت بتنفيذ الحملات اليوم بالمرور على مدارس الإسراء والمعراج الإعدادية بنات والفاروق عمر الإعدادية بنين و25 يناير الإعدادية بنين والمعمارية الثانوية الصناعية الفنية والدوحة الإبتدائية والأمل لضعفاء السمع و24 أكتوبر الرسمية الإعدادية للغات و24 أكتوبر الرسمية الابتدائية لغات خلال الفترة الصباحية.

وخلال الفترة المسائية قامت اللجنة بتفقد مدارس الزهور الثانوية للبنات والزهور الابتدائية والشهيد فوزى عمارة الثانوية للبنين والسادات الثانوية العسكرية بنين والتجارة القديمة بنات والنصر بنات الاعدادية والشهيد جواد حسنى الابتدائية والشيخ زايد الإعدادية بنات والشيخ زايد الاعدادية بنين والنيل الرسمية للغات.

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