دير درنكة يعتذر عن استقبال الزوار خلال عيد الميلاد المجيد

أعلن دير القديسة العذراء مريم بدرنكة أسيوط برئاسة الأنبا يؤانس، عدم استقباله لأي زوار، خلال يوم عيد الميلاد المجيد.وأشار الدير في بيان له إلى أن هذا القرار جاء بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد للحد من التجمعات.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لختام صوم الميلاد المجيد، وهو آخر وأول أصوام السنة في التوقيت نفسه، حيث يبدأ في الخامس والعشرين من نوفمبر بشكل سنوي، لينتهي ليلة السابع من يناير من العام التالي له، باحتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد.