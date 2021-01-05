في «10 دقائق».. «الأوقاف» تحدد موضوع خطبة الجمعة وتحذر من عدم الالتزام

أعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة 8 يناير، تحت عنوان «إتقان الصنائع والحرف والمهن سبيل الأمم المتقدمة».وأكدت جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، معربة عن ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.واختتمت تصريحها بالدعاء: «نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى».