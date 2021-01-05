رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الحبيب الجفري ناعيا شيخ الطريقة الكتانية: الأمة فقدت علماَ

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:20 م
الحبيب الجفري
الحبيب الجفري
كتب: عمرو رشدي
طباعة
نعي الداعية اليمني الحبيب علي الجفري الشيخ محمد الفاتح الكتاني شيخ الطريقة الكتانية ببلاد الشام.

وقال الجفري: لقد فقدت الأمة علمًا من أعلام الوراثة المحمدية، ونجمًا في سماء الهداية الربّانية، وشمسًا من شموس العترة النبوية، وهو شيخنا العلّامة المُحدِّث المُعَمَّر الشريف محمد الفاتح ابن كبير علماء الشام السيد محمد المكي ابن الإمام المسند المحدِّث السيد محمد جعفر الكتاني الحسني الإدريسي الشامي المغربي بقية طبقته من أكابر علماء الشام، وشيخ الطريقة الكتانية، وقد انتقل إلى جوار ربّه الكريم عن عمر ناهز المائة عام؛ فقد وُلد عام 1338 من الهجرة الموافق عام 1921 من الميلاد.

وتابع: الكتاني هو من أواخر من يروي عن جده، وعن الشريف أحمد السنوسي، وعن مُحدِّث الشام الأكبر الشيخ بدر الدين الحسني، وعن الشيخ علي الدقر، كما أخذ عن والده، وعمه السيد محمد الزمزمي، والشيخ عطا الله الكسم والشيخ عبد الجليل الدُّرّة والشيخ محمد الهاشمي التلمساني، والشيخ زين العابدين بن الحسين التونسي، والشيخ عبد الرحيم أبو الشامات، والشيخ توفيق الأيوبي، ومن في طبقتهم من أكابر علماء الشام.

انتقل الكتاني إلى بيروت وتخرّج من معهدها الشرعي، ثم شدّ رحاله إلى قِبلة العلوم لينهل من معين الأزهر الشريف ويحصل على درجة العالِمية منه.

وعاد إلى الشام مدرسًا ومعلمًا ومربيًا ومُحقّقًا يخدم السنة الشريفة؛ فكان ممن شارك في خدمة أول طبعة من الجامع الكبير للحافظ السيوطي رحمه الله.

وعاش عمرًا مديدًا بين تعليم وإقراء، وذكر وتذكير، وصلح وإصلاح، محبوبًا مهاب الجانب وقورًا، يُجلّه أكابر أقرانه من علماء بلاد الشام، وبقي على هذا الحال من ملازمة التعليم ومجالس الذكر حتى وافته المنية رحمه الله ونفعنا ببركاته.

وترجم له الشيخ مصطفى قبّوض بترجمة وافية "روض المعاني، في سيرة وأخبار ومناقب العلامة السيد محمد الفاتح الكتاني، عميد آل البيت النبوي في بلاد الشام".

واختتم قائلا: "رحم الله شيخنا وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، وأخلفه في ذويه وطلبته وأحبّته وفينا وفي الأمة بخلَفٍ صالح، وألحقنا بالصالحين صالحين غير خزايا ولا مفتونين ولا مُبَدِّلين، وفرّج عن أهل الشام وعن سائر الأمّة بإحياء أنوار هديه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، ولأبناء شيخنا وأسرته وأحبته خالص العزاء".
الحبيب الجفري ناعيا شيخ الطريقة الكتانية: الأمة فقدت علماَ
الحبيب الجفري ناعيا شيخ الطريقة الكتانية: الأمة فقدت علماَ
الحبيب الجفري ناعيا شيخ الطريقة الكتانية: الأمة فقدت علماَ
الحبيب الجفري ناعيا شيخ الطريقة الكتانية: الأمة فقدت علماَ
الحبيب الجفري ناعيا شيخ الطريقة الكتانية: الأمة فقدت علماَ
الحبيب الجفري ناعيا شيخ الطريقة الكتانية: الأمة فقدت علماَ
الحبيب الجفري ناعيا شيخ الطريقة الكتانية: الأمة فقدت علماَ
الحبيب الجفري ناعيا شيخ الطريقة الكتانية: الأمة فقدت علماَ

موضوعات متعلقة

الزمالك: لا نعلم أين فرجانى ساسى حاليًا (خاص)

وزير الرى يؤكد لوزير الخزانة الأمريكى سعى مصر للتوصل إلى اتفاق عادل لسد النهضة

الباز: «قمة العلا» هدنة خليجية مع قطر

«العربية»: وصول وزير المالية القطري إلى القاهرة

الصور

image description

محافظ دمياط تقود حملة تفتيشية على المطاعم والكافيتريات بفارسكور

image description

وزيرة الهجرة: نعمل على الترويج للاستثمار في السويس (صور)

image description

دمياط تناقش خطة وآلية تنظيم إعلانات الطرق

image description

محافظ دمياط تتابع العمل في طريق صلاح سالم

image description

تخصيص 3 مدارس لصرف المعاشات منعًا للتكدس بدمياط

الأكثر قراءة

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

رسميا.. إطلاق موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا

وزير المالية القطري يفتتح مشروع بـ1.3 مليار دولار في القاهرة

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

تردد قناة صدي البلد دراما 2021

تردد قناة تن TEN الجديد فى 2021

تردد قناة الحياة الزرقاء 2021

تردد قناة أون تايم سبورتس OnTime Sports على النايل سات 2021

أيام زمان

محمد الشرقاوي.. اختار اسمه عرفانًا بجميل مكتشفه واعتزل الفن بسبب الزعيم

بشارة واكيم.. مسيحى حفظ القرآن وتمرد على أسرته من أجل الفن

منير مراد.. تسببت وفاة السادات في حضور شخصين فقط لجنازته

موقف كوميدي لـ«الريحاني» أثناء التجنيد وصداقة العمر مع الشيخ محمد رفعت

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
شهادة رئيس الطائفة الإنجيلية فى البابا كيرلس السادس
منى رجب
الرئيس وأبناؤنا.. ودور المرأة المصرية
ثروت الخرباوي
عبدالناصر وبريطانيا و«الإرهابية»
ماجد حبته
قمة النوايا الطيبة!
المزيد

الثقافة

من الأرشيف.. نزار قبانى: الزواج من شاعر يعتبر عملية انتحارية

التفاصيل الكاملة لتجسيد شخصية نجيب محفوظ فى عمل فنى

في ذكراه.. كيف كان المنفى بوابة إبداع بيرم التونسي؟

غدًا.. سهير عبدالحميد تناقش «قصور مصر» بالنيل الثقافية