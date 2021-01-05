رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع 120 طن مخلفات وقمامة في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:14 م
رفع طن مخلفات وقمامة
رفع طن مخلفات وقمامة
المنيا ـ على حسين
طباعة
قال العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه تم تكثيف أعمال حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة اليوم بقرى وأحياء المنيا، وتم رفع 120 طن مخلفات وقمامة من أحياء المدينة ومداخل وشوارع القرى وذلك لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.

وأضاف أن قسم البيئة بحى شمال المدينة شن حملة نظافة مكثفة بنطاق الحى وتم رفع ٢٠ طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع وشوارع الحى.

كما واصل قسم البيئة بحى غرب المدينة أعمال النظافة بشوارع الحى ونقاط التجمع لتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين، حيث تم رفع ما يقارب من ١٥طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع وشوارع الحى.

وفي قرية طوخ الخيل قام قسم البيئة بأعمال النظافة اليومية حيث تم رفع ما يقرب من٢٥ طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع، وفى قرية تلة تم عمل نظافة مكثفة بمدخل القرية وأخرى بعزبة شفيق حيث تم رفع ما يقارب من ١٥طن من المخلفات والقمامة.

كما قامت الوحدة المحلية لقرية البرجاية بحملة نظافة بدماريس والبرجاية ورفع١٠ طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع، ونجح قسم البيئة بقرية دمشير في رفع ما يقرب من ١٥طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع، كما قام قسم البيئة بقرية نزلة حسين برفع٢٠ طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع.
رفع 120 طن مخلفات وقمامة في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا
رفع 120 طن مخلفات وقمامة في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا
رفع 120 طن مخلفات وقمامة في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا
رفع 120 طن مخلفات وقمامة في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا
رفع 120 طن مخلفات وقمامة في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا
رفع 120 طن مخلفات وقمامة في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا
رفع 120 طن مخلفات وقمامة في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا
رفع 120 طن مخلفات وقمامة في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا
رفع 120 طن مخلفات وقمامة في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا
رفع 120 طن مخلفات وقمامة في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا
رفع 120 طن مخلفات وقمامة في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا
رفع 120 طن مخلفات وقمامة في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا
رفع 120 طن مخلفات وقمامة في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا
رفع 120 طن مخلفات وقمامة في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا
رفع 120 طن مخلفات وقمامة في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا
رفع 120 طن مخلفات وقمامة في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا
رفع 120 طن مخلفات وقمامة في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا
رفع 120 طن مخلفات وقمامة في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا
رفع 120 طن مخلفات وقمامة في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا
رفع 120 طن مخلفات وقمامة في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا
رفع 120 طن مخلفات وقمامة في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا
رفع 120 طن مخلفات وقمامة في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا
رفع 120 طن مخلفات وقمامة في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا
رفع 120 طن مخلفات وقمامة في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا
رفع 120 طن مخلفات وقمامة في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا
رفع 120 طن مخلفات وقمامة في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا
رفع 120 طن مخلفات وقمامة في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا
رفع 120 طن مخلفات وقمامة في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا
رفع 120 طن مخلفات وقمامة في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا
رفع 120 طن مخلفات وقمامة في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا
رفع 120 طن مخلفات وقمامة في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا
رفع 120 طن مخلفات وقمامة في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا
رفع 120 طن مخلفات وقمامة في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا
رفع 120 طن مخلفات وقمامة في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

تردد قناة تن TEN الجديد فى 2021

رسميا.. إطلاق موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا

الزمالك: لا نعلم أين فرجانى ساسى حاليًا (خاص)

الصور

image description

محافظ دمياط تقود حملة تفتيشية على المطاعم والكافيتريات بفارسكور

image description

وزيرة الهجرة: نعمل على الترويج للاستثمار في السويس (صور)

image description

دمياط تناقش خطة وآلية تنظيم إعلانات الطرق

image description

محافظ دمياط تتابع العمل في طريق صلاح سالم

image description

تخصيص 3 مدارس لصرف المعاشات منعًا للتكدس بدمياط

الأكثر قراءة

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

رسميا.. إطلاق موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

تردد قناة صدي البلد دراما 2021

تردد قناة تن TEN الجديد فى 2021

تردد قناة الحياة الزرقاء 2021

تردد قناة أون تايم سبورتس OnTime Sports على النايل سات 2021

أيام زمان

محمد الشرقاوي.. اختار اسمه عرفانًا بجميل مكتشفه واعتزل الفن بسبب الزعيم

بشارة واكيم.. مسيحى حفظ القرآن وتمرد على أسرته من أجل الفن

منير مراد.. تسببت وفاة السادات في حضور شخصين فقط لجنازته

موقف كوميدي لـ«الريحاني» أثناء التجنيد وصداقة العمر مع الشيخ محمد رفعت

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
شهادة رئيس الطائفة الإنجيلية فى البابا كيرلس السادس
منى رجب
الرئيس وأبناؤنا.. ودور المرأة المصرية
ثروت الخرباوي
عبدالناصر وبريطانيا و«الإرهابية»
ماجد حبته
قمة النوايا الطيبة!
المزيد

الثقافة

من الأرشيف.. نزار قبانى: الزواج من شاعر يعتبر عملية انتحارية

التفاصيل الكاملة لتجسيد شخصية نجيب محفوظ فى عمل فنى

في ذكراه.. كيف كان المنفى بوابة إبداع بيرم التونسي؟

غدًا.. سهير عبدالحميد تناقش «قصور مصر» بالنيل الثقافية