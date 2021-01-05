رفع 120 طن مخلفات وقمامة في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا

قال العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه تم تكثيف أعمال حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة اليوم بقرى وأحياء المنيا، وتم رفع 120 طن مخلفات وقمامة من أحياء المدينة ومداخل وشوارع القرى وذلك لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.وأضاف أن قسم البيئة بحى شمال المدينة شن حملة نظافة مكثفة بنطاق الحى وتم رفع ٢٠ طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع وشوارع الحى.كما واصل قسم البيئة بحى غرب المدينة أعمال النظافة بشوارع الحى ونقاط التجمع لتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين، حيث تم رفع ما يقارب من ١٥طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع وشوارع الحى.وفي قرية طوخ الخيل قام قسم البيئة بأعمال النظافة اليومية حيث تم رفع ما يقرب من٢٥ طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع، وفى قرية تلة تم عمل نظافة مكثفة بمدخل القرية وأخرى بعزبة شفيق حيث تم رفع ما يقارب من ١٥طن من المخلفات والقمامة.كما قامت الوحدة المحلية لقرية البرجاية بحملة نظافة بدماريس والبرجاية ورفع١٠ طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع، ونجح قسم البيئة بقرية دمشير في رفع ما يقرب من ١٥طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع، كما قام قسم البيئة بقرية نزلة حسين برفع٢٠ طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع.