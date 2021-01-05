رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزارة التعاون الدولي ترصد خطة تنمية سيناء

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:50 م
وزارة التعاون الدولي،
وزارة التعاون الدولي،
أسماء إبراهيم
طباعة
أكدت وزارة التعاون الدولي، أن التطور الحقيقي على الصعيد العالمي يحدث عند البدء بالتواصل والتفاعل والدمج بين المجتمعات المختلفة؛ مهما بدت بعيدة أو صغيرة؛ فمن خلال التواصل يتم التعرف على أكثر تحديات تلك المجتمعات وأولوياتهم، والأهم من ذلك ثقافتهم. فبدون فهم ثقافات المجتمعات الأخرى، وأساليب عَيشِها المتفردة وقيمها الخاصة، فإننا نتجاهل إمكاناتهم الخاصة في المساهمة في التنمية.

وتتركز سياسة الوزارة المتبعة في تنمية سيناء، طبقًا لموقع الوزارة، على تعزيز التواصل مع المجتمعات البدوية، والتعرف على التحديات الكثيرة التي تواجهها؛ حتى نجد الطريقة المثلى لتلبية احتياجاتهم، ويكون هذا الهدف هو محفزنا الرئيسي في جميع مشروعاتنا من أجل تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

"المشروعات الجارية"
تتطلب خطة التنمية المستدامة الناجحة بناء الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجمع بين كافة الأطراف ذات الصلة؛ من خلال رؤية مشتركة مبنية على أهداف وقيم جامعة تُمنَح جميع الجهات المعنية الفرصة للمساهمة ولمشاركة معارفهم وخبراتهم الفنية، وكذلك لدعم الحصول على التكنولوجيا والعلوم والابتكار.

وقام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بتمويل المشروعات التنموية الجارية حاليا في شمال سيناء، والتي تشمل محطة تحلية المياه بشرق بورسعيد بالإضافة إلى شبكة تصريف مياه بحر البقر.

تبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة التحلية 150 ألف متر مكعب في المدينة، ويمكن زيادتها إلى 250 ألف متر مكعب في اليوم، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب من أجل الأنشطة التجارية والصناعية المقامة فيها. كما تبلغ سعة نظام تصريف المياه في بحر البقر 5 ملايين متر مكعب في اليوم ويمكنه استصلاح 400 ألف فدان من شبه جزيرة سيناء. فضلا عن ذلك، يهدف إلى الحفاظ على البيئة من خلال الحد من الفاقد من المياه لاستخدامه في التنمية الزراعية، الأمر الذي سيكون له تأثير كبير في مجال التنمية الزراعية في شمال سيناء، والتي تشمل 400 ألف فدان و100 ألف فرصة عمل يمكن أن تساعد في إعالة الأسر.

وهناك مشروع قومي لتنمية المجتمع البدوي، يضم هذا المشروع 18 مجمعًا سكنيًا وزراعيًا بها مؤسسات تعليمية ومراكز طبية وساحات رياضية. ويضم 1181 وحدة سكنية للبدو على مساحة 10،610 أفدنة شمال سيناء وجنوبها. وكذلك فإن المشروع يشمل الحصول على مياه الشرب النظيفة من خلال 260 بئرًا.

يتولى كل من الصندوق السعودي للتنمية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، تمويل المشروعات كجزء من برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.

كما وقعت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) اتفاقًا بقيمة 6 ملايين دولار يهدف إلى زيادة فرص التعليم المتاحة وتعزيز سبل كسب العيش للمجتمعات في محافظة شمال سيناء. وسيركز هذا الاتفاق على توفير المياه لنحو 300 ألف من السكان وتقديم خدمات الصرف الصحي لـ 100 ألف من السكان، بالإضافة إلى توفير وسائل النقل للمجتمعات الريفية وبرامج سبل العيش الاقتصادية للأسر لزيادة فرص العمل المتاحة لها.

موضوعات متعلقة

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

رسميا.. إطلاق موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا

«العربية»: وصول وزير المالية القطري إلى القاهرة

تردد قناة تن TEN الجديد فى 2021

الصور

image description

محافظ دمياط تقود حملة تفتيشية على المطاعم والكافيتريات بفارسكور

image description

وزيرة الهجرة: نعمل على الترويج للاستثمار في السويس (صور)

image description

دمياط تناقش خطة وآلية تنظيم إعلانات الطرق

image description

محافظ دمياط تتابع العمل في طريق صلاح سالم

image description

تخصيص 3 مدارس لصرف المعاشات منعًا للتكدس بدمياط

الأكثر قراءة

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

رسميا.. إطلاق موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا

وزير المالية القطري يفتتح مشروع بـ1.3 مليار دولار في القاهرة

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

تردد قناة صدي البلد دراما 2021

تردد قناة تن TEN الجديد فى 2021

تردد قناة الحياة الزرقاء 2021

تردد قناة أون تايم سبورتس OnTime Sports على النايل سات 2021

أيام زمان

محمد الشرقاوي.. اختار اسمه عرفانًا بجميل مكتشفه واعتزل الفن بسبب الزعيم

بشارة واكيم.. مسيحى حفظ القرآن وتمرد على أسرته من أجل الفن

منير مراد.. تسببت وفاة السادات في حضور شخصين فقط لجنازته

موقف كوميدي لـ«الريحاني» أثناء التجنيد وصداقة العمر مع الشيخ محمد رفعت

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
شهادة رئيس الطائفة الإنجيلية فى البابا كيرلس السادس
منى رجب
الرئيس وأبناؤنا.. ودور المرأة المصرية
ثروت الخرباوي
عبدالناصر وبريطانيا و«الإرهابية»
ماجد حبته
قمة النوايا الطيبة!
المزيد

الثقافة

من الأرشيف.. نزار قبانى: الزواج من شاعر يعتبر عملية انتحارية

التفاصيل الكاملة لتجسيد شخصية نجيب محفوظ فى عمل فنى

في ذكراه.. كيف كان المنفى بوابة إبداع بيرم التونسي؟

غدًا.. سهير عبدالحميد تناقش «قصور مصر» بالنيل الثقافية