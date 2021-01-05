وكيل «صحة البحيرة»: غرفة عمليات لمراقبة إمداد مستشفيات العزل بالأكسجين

تابع الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، توزيع إمدادات الأكسجين لجميع مستشفيات العزل الصحى لفيروس كورونا وذلك حرصا على سلامة وصحة جميع المرضى.وأكد أنه على تواصل يومى بمسئولى مصنع الأكسجين للاهتمام بوصول إمدادات الاكسجين في التوقيت المحدد لكل مستشفيات العزل، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمراقبة عملية الإمداد والمتابعة المستمرة لمعدلات استهلاك وتوزيع الأكسجين بالمحافظة ومتابعة شبكات الأكسجين للتأكد من توافر المخزون الكافى كل ٦ ساعات، كما يتم عرض تقرير يومى أولا بأول بالكميات الموجودة وذلك لسرعة التصرف واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي نقص فى الكميات فى حينه.كما شدد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، على أنه لن يسمح بالتقاعس والإهمال فى متابعة توافر الأكسجين المستشفيات حرصا على صحة وحياة المرضى وضرورة التعامل الفورى مع أية طوارئ أو مستجدات.