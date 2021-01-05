العراق: مقتل جندي وإصابة آخر بنيران قناص داعش في ديالى

أفاد مصدر أمني العراقي مساء اليوم الثلاثاء، بأن جنديًا قتل وأصيب آخر بنيران قناص في ديالى.وقال المصدر - حسبما نقلت قناة السومرية نيوز - إن "قناصًا من تنظيم داعش الإرهابي هاجم نقطة تفتيش أمنية ضمن منطقة الزور في ديالى، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة آخر بجروح"، مشيرًا إلى أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، وتقوم بمطاردة القناص لقتله أو اعتقاله.