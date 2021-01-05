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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إغلاق مقاهي مخالفة وتحرير 4 محاضر إشغال في حملة بالمنيا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:42 م
إغلاق مقاهي
إغلاق مقاهي
المنيا ـ على حسين
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قررت حملات متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إغلاق 2 مقهى لقيام أحدهما بتقديم الشيشة والآخر لاستخدامه أكواب زجاجية كما قامت بتحرير 4 محاضر إشغال طريق بمركز ومدينة المنيا.

قال عماد محمود رئيس قرية البرجاية، إنه تم إغلاق مقهى لمخالفة الإجراءات الاحترازية بتقديم الشيشة وتم عمل المحاضر اللازمة قانونا، كما تم عمل محضر لورشة ألوميتال لمخالفة مواعيد الغلق المقررة من قبل محافظ المنيا.

وأضاف رمضان جمال رئيس حى غرب مدينة المنيا، أن قسم الاشغالات قام اليوم بحملة مكثفة بالحى لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا، حيث تم عمل ٣ محاضر إشغال طريق لـ3 محال تجارية، وعمل محضر لأحد المقاهى لمخالفة الإجراءات الاحترازية باستخدام أكواب زجاجية لجمهور المواطنين المترددين عليها.

وأكد العميد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، على استمرار الحملات والمتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا وعدم التهاون فى التعامل مع من يخالف تلك الإجراءات.
إغلاق مقاهي مخالفة وتحرير 4 محاضر إشغال في حملة بالمنيا
إغلاق مقاهي مخالفة وتحرير 4 محاضر إشغال في حملة بالمنيا
إغلاق مقاهي مخالفة وتحرير 4 محاضر إشغال في حملة بالمنيا
إغلاق مقاهي مخالفة وتحرير 4 محاضر إشغال في حملة بالمنيا
إغلاق مقاهي مخالفة وتحرير 4 محاضر إشغال في حملة بالمنيا
إغلاق مقاهي مخالفة وتحرير 4 محاضر إشغال في حملة بالمنيا
إغلاق مقاهي مخالفة وتحرير 4 محاضر إشغال في حملة بالمنيا
إغلاق مقاهي مخالفة وتحرير 4 محاضر إشغال في حملة بالمنيا

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