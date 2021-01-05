رئيس هيئة السكك الحديدية يكرم سائق قطار

استقبل اليوم المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة، عبد الصبور هاشم محمد – قائد قطار سوهاج، لتكريمه نظير آدائه عمله على الوجه الأمثل، رغم إصابته أثناء واحدة من رحلاته.وأثنى المهندس أشرف رسلان على ما قام به قائد القطار، والذي يدل على اخلاصٍ شديد، وتفانٍ في العمل، وتحمل للمسئولية منقطع النظير كان نتاجه انقاذ أرواح ركاب أو عدم تعطيل لمصالحهم على أقل تقدير.وتعرض قائد القطار أثناء قيادته للقطار رقم 935 الأقصر سوهاج، لرشق بالحجارة من مجهولين، الأمر الذي تسبب في تهشم للزجاج الأمامي وإصابات بالغة أعلى العين اليمنى لقائد القطار، أدت لعمل ثمان غرز في جبهته،إلا أنه أكمل رحلته، بكامل تركيز وبيقظة تامة، متحملًا مسئولية إيصال مستقلي القطار بسلامة وأمان وفي الميعاد المقرر للوصول.وأنهى المهندس أشرف رسلان اللقاء بتسليم شهادة تقدير لقائد القطار، متمنيًا له دوام التوفيق في عمله وداعيًا الجميع لاتخاذ مثل تلك النماذج دليل في سبيل الوصول بالمرفق لما ننشده جميعًا.