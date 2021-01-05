أمير قطر: قمة العلا لحظة فارقة فى مسيرة «التعاون الخليجى»

أكد تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، اليوم الثلاثاء، أن قمة العلا لحظة فارقة في مسيرة مجلس التعاون الخليجي.‏‎وقال أمير قطر في تصريح عبر حسابه على موقع "تويتر" إنه شارك في قمة العلا إلى جانب الأشقاء الخليجيين لرأب الصدع.وأعرب أمير قطر عن شكره للأشقاء في السعودية كما أكد تقدره لجهود الكويت في إنهاء الأزمة الخليجية.كما أعرب وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في وقت سابق اليوم عن أمله في أن يحقق اتفاق العلا المزيد من التقدم والرخاء والازدهار.وأكد وزير خارجية قطر: "نتطلع لمواصلة العمل الخليجي والعربي الذي يحقق أمن واستقرار المنطقة".