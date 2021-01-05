إهداء سلسلة «رؤية» لجامعة حلوان وكليتي أصول الدين والشريعة بالأزهر

أهدت وزارة الأوقاف، مجموعات من سلسلة "رؤية" للفكر المستنير، من إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة، تشتمل كل مجموعة على 20 كتابًا بإجمالي 50 مجموعة من سلسلة رؤية للدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والذي أعرب عن خالص شكره وتقديره الشديد لجهود وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وعمله الدؤوب على ترسيخ قيم الإسلام السمحة ومواجهة الأفكار الظلامية للجماعات المتطرفة.جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد البهي والشيخ عبدالفتاح عبدالقادر جمعة مدير التدريب الدعوى ممثلا لوزارة الأوقاف.كما أهدت الأوقاف، 44 مجموعة من سلسلة رؤية للفكر المستنير للدكتور عبدالفتاح العواري عميد كلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر بالقاهرة، والذي أعرب عن شكره وتقديره للجهود العلمية والدعوية التي تبذلها وزارة الأوقاف.كما قامت الوزارة بإهداء ٤٤ مجموعة من سلسلة رؤية للفكر المستنير للدكتور ممدوح مبروك عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة، والذي أعرب عن دعمه وتقديره لما تقوم به الوزارة من حراك تنويري لتجديد الخطاب الدعوي، والذي ينعكس أثره بالضرورة على المجتمع المصري.