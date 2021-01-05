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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خادم الحرمين يتلقى رسالة من سلطان عُمان لتعزيز العلاقات الثنائية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:52 م
الملك سلمان
الملك سلمان
أش أ
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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، رسالة خطية من سلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق، تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمھا وتعزيزها في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الرسالة تسلمها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال استقباله اليوم وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، على هامش اجتماع الدورة الـ 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأضافت الوكالة أنَّ الجانبين استعرضا خلال اللقاء العلاقات الأخوية وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى بحث مجمل الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة عدد من الموضوعات المُدرجة على جدول أعمال القمة الخليجية.

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