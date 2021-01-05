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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حجز عاطلين لحيازتهم ٧٠٠ جرام استروكس في المرج

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:28 م
حجز عاطلين
حجز عاطلين
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة المرج اليوم بحجز عاطلين ٢٤ ساعة لحين وصول التحريات الأمنية لحيازتهم ٧٠٠ جرام من مخدر الاستروكس قبل ترويجها بالمرج.

كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالمتهمين، وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوى لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين "محمود.م، حسين. ع" عاطلين، عثر بحيازتهم لـ٧٠٠ جرام من مخدر الاستروكس قبل ترويجها بالمرج بقصد الإتجار والتربح والكسب غير المشروع منها.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات لقسم شرطة المرج تفيد بقيام عاطلين بترويج المواد المخدرة بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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