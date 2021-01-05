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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

الأوقاف: انتهاء توزيع الزى الأزهرى لجميع الأئمة بـ14 مديرية إقليمية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:36 م
الأوقاف
الأوقاف
أميرة العناني
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قالت وزارة الأوقاف، إنه تم الانتهاء من توزيع الزي الأزهري على جميع الأئمة بـ 14 مديرية إقليمية هي: "الوادي الجديد - بورسعيد - البحر الأحمر - جنوب سيناء - السويس - الإسماعيلية - الفيوم - بني سويف - دمياط - مرسى مطروح - شمال سيناء - أسوان - الأقصر - المنيا"، مؤكدة على استمرار توزيع الزي الأزهري على باقي المديريات الإقليمية خلال الأيام المقبلة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزي الأزهري للأئمة، وفي سبيل توفير الزي الأزهري كاملًا لجميع الأئمة بالمديريات الإقليمية.

وطالبت الأوقاف الأئمة الذين لم يتسلموا الزي الأزهري بالمديريات الـ 14 السابقة بسرعة التقدم بطلب لمدير المديرية يتضمن عدم تسلمه الزي الأزهري، مع توجيه مديري المديريات بسرعة النظر في الطلب والتسليم الفوري للزي الأزهري لمقدم الطلب.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنه فور الانتهاء من توزيع الزي الأول على جميع الأئمة سيتم فورًا البدء في توزيع الزي الثاني.

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