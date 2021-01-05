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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تركيب 90 عمود إنارة جديد و25 كشافًا بشوارع وقرى المنيا (صور)

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:30 م
تركيب 90 عمود إنارة
تركيب 90 عمود إنارة
المنيا ـ على حسين
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نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملة مكبرة لصيانة أعمدة الإنارة والكشافات والكهرباء، تم خلالها تركيب 90 عمود إنارة جديد، و25 كشافا بالشوارع الرئيسية والمؤدية للكنائس والمطرانيات والقرى التابعة لها.

وقال العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه أعطى توجيهات لرؤساء الأحياء والقرى بالمتابعة المستمرة لأعمال الصيانة الدورية للكشافات وأعمدة الإنارة بقرى وأحياء المنيا، لرفع كفاءة الطرق لتيسير حركة المواطنين والمركبات والحد من الحوادث ليلًا.

وأوضح رمضان جمال رئيس حى غرب مدينة المنيا أن قسم الإنارة بحى غرب المدينة قام بأعمال بصيانة الكشافات بطريق مصر أسوان والقنطرة والمنصورة والطريق الدائرى.

وأضاف حمادة جمعة رئيس قرية دمشير أن قسم الإنارة بدمشير قام بتركيب ٩٠ عمود إنارة جديد لرفع كفاءة الطرق بطرق ههيا الكوم الأحمر وههيا عسير، منها تركيب ١٥ عمودا و٢٥ كشافا جديدا وشد أسلاك لعدد ٢٥ عمودا، وتركيب ٧٥ عمودا جديدا بطرق عمار عبدالله وقريوى وسليم باشا.

كما قام قسم الإنارة بقرية البرجاية بعمل صيانة للكشافات بطريق مصر أسوان وداخل البرجاية ودماريس وأمام الكنائس.

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