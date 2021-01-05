صندوق تحيا مصر يطلق حملة جمع التبرعات لتوفير لقاح كورونا

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق على اتصال بوزارة الصحة والسكان وهيئة الشراء الموحد للدواء، من أجل معرفة عدد لقاحات كورونا التي يمكن توفيرها وعدد الأفراد المطلوب من الصندوق توفير اللقاحات لهم، مشيرا إلى أن الصندوق سيوفر كميات من اللقاحات لخدمة الفئات المستحقة فقط.

وأعلن المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إطلاق حملة لجمع التبرعات للصندوق، من أجل توفير اللقاحات للفئات المستحقة.





وأردف: "نتواصل مع داعمينا والمتبرعين للصندوق لتوفير تكلفة اللقاحات التي تصل إلى 2 مليار جنيه، لأننا لا نريد حملة اللقاح توقف المشروعات القائمة".



