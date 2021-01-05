رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انتشال ألفي جثة عقب انتهاء القتال بين أرمينيا وأذربيجان

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:32 م
القتال بين أرمينيا
القتال بين أرمينيا
وكالات
طباعة
بعد مرور قرابة شهرين على انتهاء القتال في منطقة ناجورنو قره باغ، الواقعة جنوب القوقاز، يتواصل البحث عن قتلى من الجنود والمدنيين.

وحسب معلومات نشرت الثلاثاء، انتشلت سلطات ناجورنو قره باغ وحدها 1184 جثة.

كان قد تم، أول أمس الأحد، اكتشاف رفات حوالي 20 شخصًا، كان من بينهم قروي مسن، ويتعين أن يوضح الآن فحص الطب الشرعي هويات هؤلاء الأشخاص.

ولدى متخصصين من أذربيجان فرق بحث خاصة بهم، ويقولون إنهم انتشلوا حتى الآن جثث 334 جنديا أذربيجانيا قُتلوا و988 من أفراد القوات المسلحة الأرمينية، ويعني هذا أنه تم اكتشاف أكثر من 2000 جثة.

ونقلت وسائل إعلام أذربيجانية عن رئيس اللجنة الحكومية المسئولة عن عمليات البحث أن العمل لم ينته بعد.

وقال أطباء الطب الشرعي في أرمينيا إنهم فحصوا حوالي 3360 جنديا قتيلًا.

ويقدر عدد المفقودين بأكثر من 1000 شخص، ويتم الاحتفاظ برفات عدد لا يحصى من الجنود في مشارح البلاد.. ولم تعط السلطات رقما محددا بعد.

وتخشى المعارضة من أن يؤدي اكتشاف حجم الموقف إلى تفاقم الوضع المتوتر بالفعل، لأنه كانت هناك احتجاجات على مدار أسابيع ضد رئيس الوزراء نيكول باشينيان في جمهورية أرمينيا الفقيرة السوفيتية السابقة.

وتلقى المعارضة والمتظاهرون باللوم على رئيس الوزراء في الهزيمة العسكرية على أيدي أذربيجان المجاورة ويطالبون باستقالته.

وقال باشينيان في خطابه بمناسبة العام الجديد: "علينا مواجهة الحقائق الجديدة"، وحذر من انتشار الفوضى والذعر في أرمينيا.

موضوعات متعلقة

البنك المركزي: الاحتياطي الأجنبي يتجاوز الـ 40 مليار دولار

حقيقة إصابة رانيا يوسف بكورونا

مصدر بالتعليم: تحديد امتحانات الفصل الدراسي الأول متوقف على كورونا

موعد صرف معاشات نقابة المعلمين يناير 2021

الصور

image description

محافظ دمياط تقود حملة تفتيشية على المطاعم والكافيتريات بفارسكور

image description

وزيرة الهجرة: نعمل على الترويج للاستثمار في السويس (صور)

image description

دمياط تناقش خطة وآلية تنظيم إعلانات الطرق

image description

محافظ دمياط تتابع العمل في طريق صلاح سالم

image description

تخصيص 3 مدارس لصرف المعاشات منعًا للتكدس بدمياط

الأكثر قراءة

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

الباز: «قمة العلا» هدنة خليجية مع قطر

صندوق تحيا مصر يطلق حملة جمع التبرعات لتوفير لقاح كورونا

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

تردد قناة صدي البلد دراما 2021

تردد قناة تن TEN الجديد فى 2021

تردد قناة الحياة الزرقاء 2021

تردد قناة أون تايم سبورتس OnTime Sports على النايل سات 2021

أيام زمان

محمد الشرقاوي.. اختار اسمه عرفانًا بجميل مكتشفه واعتزل الفن بسبب الزعيم

بشارة واكيم.. مسيحى حفظ القرآن وتمرد على أسرته من أجل الفن

ماري منيب.. سورية عملت راقصة في بداية مشوارها وأصيبت بالخرس على المسرح

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
شهادة رئيس الطائفة الإنجيلية فى البابا كيرلس السادس
منى رجب
الرئيس وأبناؤنا.. ودور المرأة المصرية
ثروت الخرباوي
عبدالناصر وبريطانيا و«الإرهابية»
ماجد حبته
قمة النوايا الطيبة!
المزيد

الثقافة

من الأرشيف.. نزار قبانى: الزواج من شاعر يعتبر عملية انتحارية

التفاصيل الكاملة لتجسيد شخصية نجيب محفوظ فى عمل فنى

في ذكراه.. كيف كان المنفى بوابة إبداع بيرم التونسي؟

غدًا.. سهير عبدالحميد تناقش «قصور مصر» بالنيل الثقافية