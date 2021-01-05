إحالة المتهم بقتل والده بمدينة بدر للجنايات

أمرت نيابة القاهرة الجديدة الكلية، اليوم، بإحالة المتهم بقتل والده بعصا خشبية بعد مشاجرة نشبت بينهما لمحكمة الجنايات.تلقى قسم شرطة بدر بلاغًا من الأهالي يفيد بوجود جثة لرجل في العقد الخامس من العمر، وتبين أن الجثة لرجل به جرح بالرأس، ودلت التحريات علي أن مشادة كلامية وقعت بين الضحية وابنه، وقام على إثرها ابنه بضربه بعصا خشبية على رأسه.وتمكن رجال مباحث بدر من القبض على المتهم، وبمناقشته اعترف بقتل والده عقب مشادة كلامية بسبب قسوته عليه منذ الصغر، وأن المجني عليه اعتدى عليه بطوبة في رأسه فضربه بعصا خشبية للدفاع عن نفسه ولم يقصد قتله.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، والعرض على النيابة.