رئيس الإنجيلية: السيسى يعمل بجهد لتجاوز المرحلة الصعبة

هنأ القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر؛ بعيد الميلاد المجيد.وقال رئيس الإنجيلية في كلمته بمناسبة عيد الميلاد:"بالأصالةِ عن نفسي وبالإنابةِ عنْ أعضاءِ المجلسِ الإنجيليّ العامّ ورؤساءِ المذاهبِ الإنجيليَّةِ بمِصْرَ، أتقدَّمُ لكم جميعًا بخالصِ التهنئةِ بالعامِ الميلاديِّ الجديدْ، وعيدِ الميلادِ المجيدْ، متمنيًا للجميعِ أنْ يَحِلَّ العامُ الجديدُ بالسلامِ والفرحِ والشفاءْ، وأنْ يرفعَ اللهُ عنِ العالمِ مخاطرَ الوباءِ وآثارَهُ، كما أعربُ عنْ خالصِ شكري وتقديري لجميعِ منْ يشاركونَنَا احتفالَنَا هذَا من خلالِ الشاشاتِ والقنواتِ الفضائيةِ، أو عبرَ وسائلِ التواصلِ الاجتماعيِّ المختلفةْ.وتابع رئيس الإنجيلية بمصر: واسمحوا لي بدايةً أنْ أتوجهَ بخالصِ الشكرِ والتقديرِ للرئيسْ عبدِالفتاحِ السيسي، رئيسِ الجمهوريةِ، لكلِّ ما يبذُلُه منْ مجهوداتٍ عظيمةٍ في صالحِ البلادِ والمواطنينْ، وعلى كلِّ القراراتِ التي اتُّخِذَتْ خلالَ العامِ الصعبِ الذي مَضَى، والذي واجهتْ بلادُنا فيهِ تحدياتٍ كبيرةْ، ولا يزالُ الرئيس يعملُ بجهدٍ لتجاوزِ هذهِ المرحلةِ الدقيقةْ.أضاف: "كما أشكرُ الرئيس أيضًا للإجراءاتِ التاريخيةِ بتقنينِ أوضاعِ الكنائسِ؛ حيثُ تمَّ تقنينُ أوضاعِ 315 كنيسةً ومبنى خدمات، تابعةً للطائفةِ الإنجيليةِ بكافةِ مذاهبِها، منذُ أنْ بدأتْ أعمالُ لجنةِ تقنينِ أوضاعِ الكنائسِ 2017، ونشكرُه أيضًا على صدورِ قانونِ إنشاءِ هيئةِ أوقافٍ للكنيسةِ الإنجيليةِ وهو ما يعكسُ إيمانَه الراسخَ بقِيَمِ المواطنةِ والعيشِ المُشتَرَكْ.وتابع: نشكرُ الدولةَ المصريةَ على اهتمامِها بقانونِ الأحوالِ الشخصيةِ للمسيحيينْ، والذي تناقِشُهُ الكنائسُ المصريةُ في هذِهِ الفترةِ معَ وزارةِ العدلْ، كمَا أوجِّهُ خالصَ الشكرِ الرئيسْ لتهنئتِهِ لنا بالعيدِ وإيفادِه السيدْ مُحمَّدْ نجمْ، أمينِ رئاسةِ الجمهوريةِ، للتهنئةِ بالعيدْ، وأشكرُ أيضًا رئيسِ الوزراءِ مصطفى مدبولي، الذي هنَّأنا بالعيد، والحكومةَ المصريةَ بكاملِها لما قامتْ بهِ من إجراءاتٍ وقراراتٍ لمواجهةِ أزمةِ فيروس كورونا، والحرصِ على صحةِ وسلامةِ المواطنينْ ولكافةِ الأطقمِ الطبيةِ والعاملينَ بالقطاعِ الطبيّ، كلٌّ في موقِعِه، لجهودِهِم المضنيةِ في مواجهةِ جائحةِ كورونا.