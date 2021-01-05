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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل تعليم أسوان يجتمع بسائقي وفني الجراج (صور)

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:39 م
وكيل تعليم أسوان
وكيل تعليم أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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عقد الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم، بقاعة الاجتماعات اجتماعًا بسائقي وفني الجراج لمناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجههم وكذلك مقترحاتهم لحسن سير العمل بحضور فايزة سعد الموجه العام مالى وإدارى.

وتمحورت معظم المشكلات حول أذونات صرف البنزين (بونات التموين) ومدى ملاءمتها للمؤموريات التي يكلفون بها، وخطوط السير الخاصة بهم، ومشكلات الصيانة والتشحيم وقطع غيار السيارات، وغرامات المخالفات المرورية التي توقع عليهم.

وناقش السائقين مع وكيل الوزارة أهمية إجراء صيانة شاملة للجراج حيث أن حالته سيئة.

من جانبه، أكد القبيصي أنه سيقوم بدارسة كافة المشكلات والمقترحات التى تم طرحها اليوم مع الجهات المختصة لحلها على وجه السرعة، مؤكدًا أنه على استعداد لتنفيذ كافة متطلباتهم بما يتوافق مع الاجراءات القانونية والضوابط المنظمة للعمل، مؤكدًا كذلك أنه سيعمل على تذليل المعوقات التى تواجههم، مشيرًا إلى أن مكتبه مفتوح فى أى وقت لأى فرد منهم، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.

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