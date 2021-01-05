الأهلي يتأهل لدور المجموعات برباعية في شباك سونيديب

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفوز على سونيديب بطل النيجر بأربعة أهداف دون رد في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.





انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفي طاهر محمد طاهر في الدقيقة 13 ووليد سليمان في الدقيقة 37.





وفي الشوط الثاني تمكن المارد الأحمر من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 67 عن طريق بدر بانون من ركلة جزاء، ومحمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة 90 من عمر المباراة.





وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد سجله أليو ديانج.



