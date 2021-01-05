حمادة هلال يطلب من جمهوره الدعاء لزوجته

نشر الفنان حمادة هلال صورة جمعته بزوجته أسما، طالبا من جمهوره بالدعاء لها بالشفاء، وذلك عبر حسابه بموقع تويتر.وعلق حمادة على الصورة قائلا: "‏الله يشفيكى ويباركلي فى عمرك يا حتة من قلبى يا أم عيالي أسألكم الدعاء أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكى يا أسما".الجدير بالذكر أن حمادة هلال تزوج من أسما في 2009، وأثمر زواجهما عن ابنين، هما إرما ويوسف.