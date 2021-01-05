حفظ التحقيقات في وفاة مقاول داخل كمبوند بالتجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، الثلاثاء، بحفظ التحقيقات فى وفاة مقاول داخل كمبوند بمنطقة التجمع؛ لعدم وجود شبهة جنائية.وكشف تقرير الطب الشرعي عن أن المتوفى أصيب بسكتة قلبية مفاجئة أثناء عمله أعلى روف أحد العقارات فسقط أرضًا وأصيب بجرح فى رأسه.وانتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة إلى موقع الحادث، حيث كشفت المعاينة الأولية عن أن المتوفى رجل في العقد الرابع ويرتدى ملابسه كاملة وبه جرح بسيط في منطقة الرأس.بداية الواقعة كانت بورود بلاغ لقسم شرطة التجمع يفيد بوفاة مقاول داخل كمبوند بالقاهرة الجديدة، وتبين صحة البلاغ، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.