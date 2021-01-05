نائب محافظ سوهاج يشهد فعاليات ملتقى تكنولوجيا المعلومات

شهد أحمد القاضي، نائب محافظ سوهاج فعاليات الملتقي التعريفي لمركز iti فرع سوهاج، المقام بقاعة مركز ومدينة جرجا، بحضور عاطف الصمطي، رئيس المركز، وعلى محمد كمال، مدير فرع تكنولوجيا المعلومات بسوهاج، ومسئول دورات الشباب المكثفة والدكتور محمود أبوالعز، مدير المركز الإلكتروني واتخاذ القرار بجامعة سوهاج، وعدد من الشباب والفتيات المشاركين.ونقل نائب المحافظ تحيات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج للحضور، مؤكدا دعمه للشباب من خلال التطور ومواكبة التقدم التكنولوجي، والتحول الرقمي نحو مصر الرقمية في كافة المجالات، مؤكدًا أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من تلك الدورات، ومحو الأمية التكنولوجية في ظل أزمة كورونا، لافتًا إلى ضرورة حرص الشباب على الاهتمام والمشاركة في مثل تلك البرامج التدريبية لمواكبة التطور وصقل مهاراتهم ومواهبهم؛ لمواكبة متطلبات سوق العمل.وقال مدير فرع تكنولوجيا المعلومات بسوهاج إن المعهد يهدف إلى إعداد خريجين من الشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات قادرين على المنافسة والتأهيل لسوق العمل ومواكبة التقدم التكنولوجي، مشيرًا إلى أن المنحة المقدمة من المعهد تعد من أفضل المنح على مستوى الجمهورية، وهى بمثابة دبلومة تؤهل للحصول على ماجستير الـITI من جامعة نوتينجهام بإنجلترا أو بادربون بألمانيا.أضاف مدير فرع تكنولوجيا المعلومات أن المنحة تشترط أن يكون المتدرب من خريجي إحدى الجامعات أو المعاهد المصرية المعترف بها كشهادة عليا وأن يكون خريج آخر عشر سنوات في الفترة من 2011 إلى 2020 م.