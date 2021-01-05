ارتفاع مؤشر نشاط قطاع التصنيع في أمريكا على خلاف التوقعات

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الثلاثاء، ارتفاع مؤشر نشاط قطاع التصنيع في الولايات المتحدة خلال ديسمبر الماضي على خلاف التوقعات.وذكر معهد إدارة الإمدادات الأمريكي أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع ارتفع خلال الشهر الماضي إلى 7ر60 نقطة مقابل 5ر57 نقطة خلال نوفمبر الماضي. وكان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 6ر56 نقطة.وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.وقال تيموثي فيور رئيس لجنة مسوح شركات التصنيع في معهد إدارة الإمدادات إن "قطاع التصنيع يؤدي بشكل جيد للشهر السابع على التوالي مع نمو قوي لمؤشرات الطلب والاستهلاك ومستلزمات الإنتاج مقارنة بشهر نوفمبر".وأضاف، ومع ذلك فإن صعوبات سوق العمل بالنسبة للشركات المدرجة على لجنة المسوح والشركات الموردة لها ستواصل الحد من نمو نشاط التصنيع حتى تنتهي أزمة فيروس كورونا المستجد.جاء ارتفاع المؤشر الرئيسي لمديري مشتريات قطاع التصنيع غير المتوقع على خلفية ارتفاع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 9ر67 نقطة خلال الشهر الماضي مقابل 1ر65 نقطة خلال الشهر السابق، وارتفاع مؤشر الإنتاج إلى 8ر64 نقطة مقابل 8ر60 نقطة خلال الفترة نفسها.كما ارتفع مؤشر التوظيف في قطاع التصنيع خلال الشهر الماضي إلى 5ر51 نقطة مقابل 4ر48 نقطة خلال الشهر السابق، وهو ما يشير إلى عودة نمو التوظيف في قطاع التصنيع بعد شهر واحد من التراجع.