رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع مؤشر نشاط قطاع التصنيع في أمريكا على خلاف التوقعات

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 08:52 م
التصنيع
التصنيع
وكالات
طباعة
أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الثلاثاء، ارتفاع مؤشر نشاط قطاع التصنيع في الولايات المتحدة خلال ديسمبر الماضي على خلاف التوقعات.

وذكر معهد إدارة الإمدادات الأمريكي أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع ارتفع خلال الشهر الماضي إلى 7ر60 نقطة مقابل 5ر57 نقطة خلال نوفمبر الماضي. وكان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 6ر56 نقطة.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وقال تيموثي فيور رئيس لجنة مسوح شركات التصنيع في معهد إدارة الإمدادات إن "قطاع التصنيع يؤدي بشكل جيد للشهر السابع على التوالي مع نمو قوي لمؤشرات الطلب والاستهلاك ومستلزمات الإنتاج مقارنة بشهر نوفمبر".

وأضاف، ومع ذلك فإن صعوبات سوق العمل بالنسبة للشركات المدرجة على لجنة المسوح والشركات الموردة لها ستواصل الحد من نمو نشاط التصنيع حتى تنتهي أزمة فيروس كورونا المستجد.

جاء ارتفاع المؤشر الرئيسي لمديري مشتريات قطاع التصنيع غير المتوقع على خلفية ارتفاع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 9ر67 نقطة خلال الشهر الماضي مقابل 1ر65 نقطة خلال الشهر السابق، وارتفاع مؤشر الإنتاج إلى 8ر64 نقطة مقابل 8ر60 نقطة خلال الفترة نفسها.

كما ارتفع مؤشر التوظيف في قطاع التصنيع خلال الشهر الماضي إلى 5ر51 نقطة مقابل 4ر48 نقطة خلال الشهر السابق، وهو ما يشير إلى عودة نمو التوظيف في قطاع التصنيع بعد شهر واحد من التراجع.

موضوعات متعلقة

رابط موقع مبادرة إحلال السيارات وكيفية التسجيل فيه

صندوق تحيا مصر يطلق حملة جمع التبرعات لتوفير لقاح كورونا

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

الصور

image description

محافظ دمياط تقود حملة تفتيشية على المطاعم والكافيتريات بفارسكور

image description

وزيرة الهجرة: نعمل على الترويج للاستثمار في السويس (صور)

image description

دمياط تناقش خطة وآلية تنظيم إعلانات الطرق

image description

محافظ دمياط تتابع العمل في طريق صلاح سالم

image description

تخصيص 3 مدارس لصرف المعاشات منعًا للتكدس بدمياط

الأكثر قراءة

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

صندوق تحيا مصر يطلق حملة جمع التبرعات لتوفير لقاح كورونا

الباز: «قمة العلا» هدنة خليجية مع قطر

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

تردد قناة صدي البلد دراما 2021

تردد قناة تن TEN الجديد فى 2021

تردد قناة الحياة الزرقاء 2021

تردد قناة أون تايم سبورتس OnTime Sports على النايل سات 2021

أيام زمان

محمد الشرقاوي.. اختار اسمه عرفانًا بجميل مكتشفه واعتزل الفن بسبب الزعيم

بشارة واكيم.. مسيحى حفظ القرآن وتمرد على أسرته من أجل الفن

ماري منيب.. سورية عملت راقصة في بداية مشوارها وأصيبت بالخرس على المسرح

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
شهادة رئيس الطائفة الإنجيلية فى البابا كيرلس السادس
منى رجب
الرئيس وأبناؤنا.. ودور المرأة المصرية
ثروت الخرباوي
عبدالناصر وبريطانيا و«الإرهابية»
ماجد حبته
قمة النوايا الطيبة!
المزيد

الثقافة

من الأرشيف.. نزار قبانى: الزواج من شاعر يعتبر عملية انتحارية

التفاصيل الكاملة لتجسيد شخصية نجيب محفوظ فى عمل فنى

في ذكراه.. كيف كان المنفى بوابة إبداع بيرم التونسي؟

غدًا.. سهير عبدالحميد تناقش «قصور مصر» بالنيل الثقافية