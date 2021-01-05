من الأرشيف.. نزار قبانى: الزواج من شاعر يعتبر عملية انتحارية

علاقة متميزة جمعت بين الشاعر نزار قباني وزوجته بلقيس، التي أعجب بها عندما شاهدها في إحدى القاعات التي كان يلقي فيها الشعر عند زيارته إلى بغداد في ستينيات القرن العشرين، ولم يوافق والدها على خطبتها منه، إلا أن بلقيس ظلت تراود أفكاره حتى بعد مغادرته العراق.عاد نزار قباني إلى العراق مرة أخرى بمهرجان المربد الشعري، وكتب قصيدة جعلت العراقيين يتعاطفون معه، ومن بينهم الرئيس العراقي الراحل أحمد حسن البكر، فتوسط لنزار حتى وافق والد بلقيس، وبالفعل تزوجا وأنجب منها ولدين، وهما عمر وزينب، واستمرا زواجهما حتى عام 1981.وفي حوار لنزار قباني بمجلة "الدوحة" بعددها رقم 7 والصادر بتاريخ 1 يوليو 1976، كشف عن الشعر في حياته، وكذلك عن المرأة ودورها في شعره وتأثيره على حياته، قائلا: الشعر لا يثير لي أية مشكلة في بيتي، فلقد تزوجت من امرأة تفهمني جدا، ومتحضرة جدا في نظرتها للشعر، وهي تعتبر أن شعري هو إضافة لها، هو شريك لها في الحياة الزوجية، حتى أنها سئلت مرة: ما بتغاري من معجبات نزار قباني، فأجابت - على ما أذكر - بقولها: لا.. لقد تزوجت نزار وأنا أعرف جميع معارفه، وأعرف أن له معجبات.وتابع: مع ذلك فأنا أعتقد أن الزواج من شاعر يعتبر عملية انتحارية، يعني أعتقد أن المرأة التي ترضى أن تتزوج من شاعر أو فنان بصورة خاصة، فإن عليها أن تضع نصب عينيها أنها تتزوج من البرق أو الريح أو العاصفة أو الزلزال.وأضاف: أنني مثلا لا أطلع زوجتي السيدة "بلقيس" على أشعاري قبل نشرها، أو قبل إلقائها على الجمهور، أحب أن تظل قصيدتي "سرا" إلى أن تصبح سرا علنيا.