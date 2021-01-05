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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

رئيس بيونتيك متفائل بتوفير كميات كافية من لقاح كورونا بحلول الصيف

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:02 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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أعرب أوجور شاهين، رئيس شركة بيونتيك الألمانية للدوائيات، عن تفاؤله حيال إمكانية توفير اللقاح المضاد لكورونا الذي طورته شركته بالتعاون مع فايرز الأمريكية بكميات كافية خلال العام الحالي.

وفي حفل استقبال أقامته مالو دراير، رئيسة حكومة ولاية راينلاند بفالتس (عاصمتها ماينتس حيث يقع مقر الشركة) رقميًا بمناسبة العام الجديد، قال شاهين: "سيكون بمقدورنا توفير كمية كافية من اللقاح بحلول الصيف" بحيث يمكن تطعيم كل من يرغب في ذلك.

وأضاف أن بيونتيك سرعان ما لاحظت بناء على أعمال بحث سابقة أن ما يُعْرَف بمرسال الحمض النووي الريبوزي يخلق فرصة لخلق رد فعل دفاعي مستهدف من أجل تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا على نحو سريع للغاية " وكان هذا التزامًا بالنسبة لنا".

من جانبها، قالت دراير :"ما يجعلني فخورة كرئيسة حكومة هو أن شركة من ماينتس طورت مثل هذا اللقاح عالي الفعالية".

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