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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إغلاق 9 منشات غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية بوسط الإسكندرية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:07 م
إغلاق 9 منشات غير
إغلاق 9 منشات غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية
هبه عويضه
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أغلق حي وسط الإسكندرية، 9 منشآت مخالفة، تفعيلا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من التداعيات المحتملة لفيروس كورونا، وتنفيذا للتعليمات الصادرة خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.

وقامت مساء اليوم، حملة مكبرة للتفتيش على المطاعم، والكافيهات، المقاهي والمحلات بقيادة اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط، وتم خلال الحملة المرور والتفتيش على المنشآت المذكورة بشوارع: «فؤاد، صفية زغلول وقيصر»، لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.

جاء ذلك بمشاركة سكرتير عام حي وسط، ومعاون محافظ الإسكندرية، وإدارات أشغال الطريق، رخص المحلات، والإيرادات، وأسفرت الحملة عن إغلاق ٩ منشآت مخالفة، لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتم توقيع الغرامات المقررة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد اللواء علاء يوسف خلال الحملة على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل كل منشأة، ومنع دخول المواطنين دون ارتداء الكمامات الواقية، وتوفير أجهزة لقياس الحرارة ومستلزمات لتطهير ولتعقيم الأيدي بمداخل المنشآت، واستخدام المواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة، والتطهير بشكل منتظم مع وضع الإرشادات التوعوية، والتأكيد على ضرورة توفير سلات مهملات، والتخلص من النفايات بشكل آمن.

كما أكد ضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل وعدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية وتوعية العاملين بكافة المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والإجراءات الوقائية في التعامل، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعى.

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