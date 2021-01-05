قائد أركان الجيش الموريتاني يبحث في الجزائر التعاون العسكري

وصل قائد أركان الجيوش بموريتانيا الفريق محمد ولد مكت، اليوم الثلاثاء، إلى الجزائر في زيارة عمل تهدف إلى بحث التعاون بين البلدين في المجال الأمني والعسكري.وسيبحث المسئولان تطوير العلاقات العسكرية والأمنية بين الجارتين على ضوء التطورات العسكرية والأمنية المستجدة في منطقة شمال إفريقيا خاصة في الصحراء الغربية.وتأتي زيارة قائد أركان الجيوش والوفد العسكري المرافق له للجزائر بعد أسابيع من زيارة وفد عسكري مغربي كبير لنواكشوط، وإثر اندلاع أزمة المعبر الحدودي بين الصحراء الغربية وموريتانيا.