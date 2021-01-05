«التموين»: 80% من الخدمات التموينية تُنفذ إلكترونيا على «دعم مصر»

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن نسبة 80% من الخدمات التموينية يتم تنفيذها إلكترونيا على موقع دعم مصر وموقع مصر الرقمي تسهيلا على المواطنين وفي إطار التحول الرقمي الذي يتم تعميمه على مستوى الجمهورية.وأكد تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن عملية تطوير 1412 مكتبا تموينيا وتحويلهم إلى 535 مركزا متطورا خلال السنوات المقبلة وتطبيق التحول الرقمي لاستقبال طلبات المواطنين في خدمات البطاقات التي تشمل الفصل الاجتماعي واستخراج بطاقات جديدة وإضافة الزوجة غير المقيدة والنقل بين المحافظات وبدل الفاقد وبدل المتوقفة.وتابع التقرير أنه من خلال التحول الرقمي تم إنشاء برنامج لإدارة البطاقات لتسجيل المواطنين من خلال المراكز التموينية المتطورة أو مكاتب التموين فضلا عن أنه تم التعاون والتنسيق مع وزارة الاتصالات في إصدار بوابة مصر الرقمية.