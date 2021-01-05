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محافظات

محافظ دمياط تقود حملة تفتيشية على المطاعم والكافيتريات بفارسكور

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 08:29 م
حملة تفتيشية على
حملة تفتيشية على المطاعم
حسام فهمي
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قادت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مساء اليوم الثلاثاء، حملة تفتيشية على المطاعم والكافيتريات بمدينة فارسكور للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، والتى جاءت بتواجد فريق إدارة المتابعة والتفتيش المالى والإدارى بديوان عام المحافظة برئاسة محمد عجم.

وتفقدت المحافظ خلال تلك الجولة عدد من المطاعم والكافيتريات للتأكد من الالتزام بالتدابير الوقائية والاشتراطات الصحية التى أقرتها الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد والتزام المواطنين بارتداء الكمامة الواقية وكذا التأكد من الالتزم بنسب الإشغال ٥٠٪ وفقًا لما هو مقرر للحد من التجمعات، كما اطلعت على الشهادات الصحية الخاصة بتلك المنشآت.

وقد وجهت المحافظ بمراعاة كافة الاشتراطات الخاصة بالتباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة بين الأفراد، واستخدام أدوات ورقية وبلاستيكية والتى تستخدم لمرة واحدة وارتداء الكمامة حفاظًا على سلامة الجميع، كما أمرت بغلق مطعم و٢ كافيتريا لمدة أسبوع لعدم الالتزام بتلك التعليمات، وفرض غرامة قدرها ٤ آلاف جنيه، ومضاعفة مدة الغلق فى حال تكرار المخالفة، كما أكدت على اتخاذ الإجراء اللازم تجاه المخالفات التى تم رصدها ببعض الكافتيريات من إشغال الطريق وسرقة التيار الكهربائي.

وفى هذا الصدد، أصدرت محافظ دمياط تعليمات مشددة إلى مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور بتكثيف الحملات التفتيشية على هذه المنشآت للتأكد من تنفيذ كافة التعليمات، مؤكدة على اتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه اى منشأة مخالفة تقوم بفض التشميع وعدم تنفيذ قرارات الغلق.

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