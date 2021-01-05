أنور قرقاش يؤكد دور مصر وأهمية حضورها القمة الخليجية

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور ‏قرقاش، اليوم الثلاثاء، أن هناك إطار زمني لطي صفحة الأزمة‏ مع قطر، مشددا على أنه لا يمكن تعزيز التنمية في ظل رمادية الموقف من التطرف والإرهاب.وقال ‏قرقاش خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم، إنهم مطالبون بإعادة الزخم لمسيرة مجلس التعاون الخليجي، وفق قناة "سكاي نيوز".وشدد ‏قرقاش على أن حسن التنفيذ والشفافية والالتزام هو ما تأمل الإمارات تحقيقه، متابعا: ‏"نحن واقعيون وندعو إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه".وشدد على دور مصر وأهمية حضورها القمة الخليجية اليوم التي انتهت بالمصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر.ونوه ‏قرقاش بأن التفاؤل يأتي من إيمانهم بأن أمن الإمارات مرتبط بأمن محيطه، مشددا على أن التصدي للتطرف والإرهاب هاجس رئيسي لكل دول المنطقة.