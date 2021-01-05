أنور قرقاش يؤكد دور مصر وأهمية حضورها القمة الخليجية
الثلاثاء 05/يناير/2021 - 08:28 م
آية حسني - محمد عمروطباعة
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء، أن هناك إطار زمني لطي صفحة الأزمة مع قطر، مشددا على أنه لا يمكن تعزيز التنمية في ظل رمادية الموقف من التطرف والإرهاب.
وقال قرقاش خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم، إنهم مطالبون بإعادة الزخم لمسيرة مجلس التعاون الخليجي، وفق قناة "سكاي نيوز".
وشدد قرقاش على أن حسن التنفيذ والشفافية والالتزام هو ما تأمل الإمارات تحقيقه، متابعا: "نحن واقعيون وندعو إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه".
وشدد على دور مصر وأهمية حضورها القمة الخليجية اليوم التي انتهت بالمصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر.
ونوه قرقاش بأن التفاؤل يأتي من إيمانهم بأن أمن الإمارات مرتبط بأمن محيطه، مشددا على أن التصدي للتطرف والإرهاب هاجس رئيسي لكل دول المنطقة.
وقال قرقاش خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم، إنهم مطالبون بإعادة الزخم لمسيرة مجلس التعاون الخليجي، وفق قناة "سكاي نيوز".
وشدد قرقاش على أن حسن التنفيذ والشفافية والالتزام هو ما تأمل الإمارات تحقيقه، متابعا: "نحن واقعيون وندعو إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه".
وشدد على دور مصر وأهمية حضورها القمة الخليجية اليوم التي انتهت بالمصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر.
ونوه قرقاش بأن التفاؤل يأتي من إيمانهم بأن أمن الإمارات مرتبط بأمن محيطه، مشددا على أن التصدي للتطرف والإرهاب هاجس رئيسي لكل دول المنطقة.