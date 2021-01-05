رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

أسامة الأزهري يعزي في وفاة محمد الفاتح الكتاني

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 08:27 م
أسامة الأزهري
أسامة الأزهري
أميرة العناني
طباعة
تقدم أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية بخالص العزاء إلى أسرة سليل الأسرة الكتانية محمد الفاتح بن محمد المكي الكتاني الحسني الإدريسي.

وقال الأزهري، في بيان الثلاثاء: عزاء واجب في شمس هوت من أعلام الأمة الإسلامية، ببالغ الحزن والأسى أنعي فقيد الأمة الإسلامية عموما، ودمشق الشام خصوصا، العارف بالله، بقية السلف الصالحين، العلامة المعمر المسند، سليل الاسرة الكتانية أسرة العلم والشرف والزعامة والسيادة، السيد الجليل محمد الفاتح بن محمد المكي الكتاني الحسني الإدريسي، الذي انتقل اليوم إلى رحمة ربه عن مئة سنة وسنة بالتمام والكمال.

أضاف: "ولد سنة ١٣٤١هجري الموافق ١٩٢٢م، ونشا في كنف أبيه العلامة البحر السيد محمد المكي الكتاني رئيس رابطة علماء الشام، ومفتي السادة المالكية بها، فتلقى العلوم، وتصلع بمواريث الأسرة الكتانية، ورحل إلى الأزهر الشريف مع اخيه العلامة السيد تاج الدين، فحصل على العالمية سنة ١٣٦٩ هجري، وقضى عمره في التعليم والذكر والمكارم.

وتابع "تشرفت بمجالسته والاستجازة منه في أسانيده العوالي في بيته المعمور في دمشق الشام قبل نحو خمس عشرة سنة، واليوم وقد هوت شمسه وانطفأت فقد فقدت الأمة الإسلامية ركنا من أركانها، وعلما من أعلامها.

وأضاف الأزهري: أفرد صديقنا الشيخ مصطفى عبد الوهاب قبوض كتابا عاطرا لسيرته طبع قبل أقل من سنة، عنوانه: (روض المعاني، في سيرة وأخبار ومناقب العلامة السيد محمد الفاتح الكتاني، عميد آل البيت النبوي في بلاد الشام)، وهذا عزائي إلى الأسرة الكتانية في المغرب، وإلى علماء الشام عموما، وإلى كل من عرف قدره العظيم، تغمده الله تعالى بواسع رحمته، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فقده لمحزونون، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

موضوعات متعلقة

تردد قناة تن TEN الجديد فى 2021

«العربية»: وصول وزير المالية القطري إلى القاهرة

مصدر بالتعليم: تحديد امتحانات الفصل الدراسي الأول متوقف على كورونا

حقيقة إصابة رانيا يوسف بكورونا

الصور

image description

محافظ دمياط تقود حملة تفتيشية على المطاعم والكافيتريات بفارسكور

image description

وزيرة الهجرة: نعمل على الترويج للاستثمار في السويس (صور)

image description

دمياط تناقش خطة وآلية تنظيم إعلانات الطرق

image description

محافظ دمياط تتابع العمل في طريق صلاح سالم

image description

تخصيص 3 مدارس لصرف المعاشات منعًا للتكدس بدمياط

الأكثر قراءة

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

صندوق تحيا مصر يطلق حملة جمع التبرعات لتوفير لقاح كورونا

الباز: «قمة العلا» هدنة خليجية مع قطر

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

تردد قناة صدي البلد دراما 2021

تردد قناة تن TEN الجديد فى 2021

تردد قناة الحياة الزرقاء 2021

تردد قناة أون تايم سبورتس OnTime Sports على النايل سات 2021

أيام زمان

محمد الشرقاوي.. اختار اسمه عرفانًا بجميل مكتشفه واعتزل الفن بسبب الزعيم

بشارة واكيم.. مسيحى حفظ القرآن وتمرد على أسرته من أجل الفن

ماري منيب.. سورية عملت راقصة في بداية مشوارها وأصيبت بالخرس على المسرح

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
شهادة رئيس الطائفة الإنجيلية فى البابا كيرلس السادس
منى رجب
الرئيس وأبناؤنا.. ودور المرأة المصرية
ثروت الخرباوي
عبدالناصر وبريطانيا و«الإرهابية»
ماجد حبته
قمة النوايا الطيبة!
المزيد

الثقافة

من الأرشيف.. نزار قبانى: الزواج من شاعر يعتبر عملية انتحارية

التفاصيل الكاملة لتجسيد شخصية نجيب محفوظ فى عمل فنى

في ذكراه.. كيف كان المنفى بوابة إبداع بيرم التونسي؟

غدًا.. سهير عبدالحميد تناقش «قصور مصر» بالنيل الثقافية