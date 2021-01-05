وفاة رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالغربية متأثرًا بكورونا

توفي العميد سعيد الشاذلي، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بمحافظة الغربية، وأحد أبناء قرية شبرتنا بمدينة بسيون، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد داخل أحد المستشفيات بالقاهرة، ويجري تغسيل وتكفين الجثمان طبقا للإجراءات الاحترازية ودفنه بمقابر العائلة.وكان الراحل قد ظهرت عليه، منذ أسبوعين، أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد متمثلة في ارتفاع درجات الحرارة وضيق في التنفس وسعال، وأجريت له عدة فحوصات طبية وأخذت عينة منه، وجاءت النتيجة إيجابية وتأكدت الإصابة بفيروس كورونا وجرى عزله داخل أحد المستشفيات بالقاهرة، وتدهورت حالته الصحية وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي إلى أن وافته المنية مساء اليوم.ونعى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بالجمهورية، برئاسة الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد، وفاة العميد سعيد الشاذلي الذي أفنى سنوات عديدة في خدمة العمل الأهلي بمحافظة الغربية وتقديم خدمات للمواطنين في كافة المجالات من خلال الجمعيات الأهلية.