محافظ الغربية يتابع تطوير نفق قحافة بطنطا (صور)

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة حريصة كل الحرص على الاستجابة بشكل سريع وفوري لطلبات المواطنين.جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها المحافظ لمتابعة أعمال تطوير نفق قحافة في استجابة سريعة لمطالب المواطنين بتجديده بعد إغلاقه لفترة طويلة.وتابع المحافظ أعمال التطوير من تكسير للحوائط ووضع طبقة الخرسانة أسفل النفق لمنع تسرب المياه، موجهًا بعمل بوابات في كلا الاتجاهين ومراعاة مناسيب مياه الأمطار.وفي إطار اهتمام المحافظة بتطوير المناطق العشوائية لتوفير حياة كريمة لائقة بالمواطنين، تابع المحافظ أعمال تطوير سوق قحافة، حيث تمت إزالة كافة المخالفات والتعديات على الطريق العام وعمل بلاطات خرسانية ملونة بمحيط السوق، كما تم تركيب الإنترلوك بجميع شوارع المنطقة بعد الانتهاء من البنية التحتية وعمل بلاعات المطر.وأشار الدكتور رحمي إلى أن تطوير منطقة قحافة يأتي ضمن خطة تطوير العشوائيات بمحافظة الغربية، حيث يجرى حاليًا تطوير ٧ مناطق عشوائية بطنطا والمحلة الكبرى بتكلفة إجمالية ٤٠٠ مليون جنيه، ضمن خطة الدولة لتطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة.وأوضح الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، أن عملية تطوير نفق قحافة تتم بشكل سريع وبمتابعة مستمرة من المحافظ نظرًا لأهمية النفق والذي يخدم شريحة كبيرة من المواطنين ويربط منطقة قحافة بالاستاد، كما أن تطوير سوق قحافة يحظي بإشادة المواطنين، حيث إنه يغيّر الواقع ويقود نقلة حضارية.