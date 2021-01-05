أمريكا: عودة العلاقات بين قطر والسعودية تعزز أمن الخليج

‏رحبت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بقرار ‎المملكة العربية السعودية بإعادة فتح أجوائها وحدودها مع قطر.وقالت السفارة الأمريكية لدى الرياض في بيان مساء اليوم عبر حسابها على موقع تويتر، إن هذا الاتفاق سيعمل بلا شك على تعزيز أمن الخليج.وأثنت السفارة الأمريكية على دور المملكة الريادي في استضافة ‎قمة مجلس التعاون الخليجي ودفع المنطقة نحو مزيد من الوحدة.واختتمت اليوم في محافظة العلا السعودية القمة الخليجية والتي شهدت توقيع بيان تضامن بشأن المصالحة الخليجية وإنهاء المقاطعة مع قطر، والتي بدأت في يونيو 2017.