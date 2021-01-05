مصرع شاب أسفل عجلات القطار بزفتى

لقى شاب في العقد الثاني من عمره مصرعه، اليوم، أسفل عجلات القطار بمدخل محطة قطار مدينة زفتى التابعة لمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى زفتى العام.تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتي بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى زفتى العام، بمصرع شاب يدعى "محمد. ع. م. ال" البالغ من العمر 23 سنة والمقيم بمدينة زفتى، وذلك أسفل عجلات القطار، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.