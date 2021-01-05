«المصريين الأحرار» يهنئ البابا ورؤساء الكنائس بعيد الميلاد

هنأ حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، جموع المصريين داخل مصر وخارجها، والكنيسة القبطية على رأسها البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد.وبعث رئيس الحزب ببرقية تهنئة إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية جاء فيها: «نهنئكم بأعياد الميلاد المجيد ورأس السنة، داعين الله أن يعيدها عليكم وبلادنا الحبيبة مصر بالخير والبركات، ونصلي جميعا أن يحفظ بلادنا من كل سوء ويديمكم ابنًا بارا للوطن وربان حكيما للكنيسة القبطية الوطنية».كما أرسل الدكتور عصام خليل برقيات تهنئة بالأعياد إلى الدكتور أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، والأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الأرثوذكس، والمطران منير حنا رئيس الكنيسة الأسقفية، والبابا ثيؤدورس الثاني بابا الروم الأرثوذكس وغالبية رؤساء الطوائف والكنائس المسيحية.وأعرب خليل عن تمنياته أن تكون الأعياد تأتي بالبركة والخيرات للبلاد وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه وتجتاز البلاد كبوة انتشار فيروس كورونا بسلام ويحفظ استقرارها وأمنها.