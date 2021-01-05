رئيس جامعة طنطا ونائبه يطمئنان على الطالب المصاب فى حادث سير

زار الدكتور ‏محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، والدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، المستشفى التعليمى بالجامعة، للاطمئنان على حالة الطالب محمد طارق فؤاد خطاب، بالفرقة الرابعة "قسم الهندسة المدنية" بكلية الهندسة، والذي أصيب في حادث سير أمام سوق الجملة بطنطا مطلع الأسبوع الجارى.رافق رئيس الجامعة ونائبه، خلال الزيارة، الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة طنطا، والدكتور حسن التطاوى، المدير التنفيذى للمستشفيات، والدكتور محمود سليم، مدير مستشفى جامعة طنطا التعليمى، ونواب مدير المستشفى الدكتور أحمد سويلم، والدكتور شريف الجرف والدكتور رامى عتلم.وحرص رئيس جامعة طنطا خلال الزيارة على مقابلة والد الطالب، مؤكدًا له أنه يتابع بنفسه حالته الصحية أولًا بأول، معربا عن تمنياته بعاجل الشفاء، وتجاوز تداعيات المحنة التي تعرض لها.ووجّه الدكتور ‏محمود ذكى إدارة المستشفيات الجامعية بتوفير أعلى درجات الرعاية الصحية اللازمة للطالب المصاب، مؤكدًا أن جامعة طنطا أمينة على جميع منتسبى الجامعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، فهم أبناء لها، وواجب متابعتهم والاطمئنان عليهم.من جهته، عبّر والد طالب كلية الهندسة عن تقديره الكامل لرئيس الجامعة ونائبه ولإدارة المستشفيات الجامعية، مثمنًا موقف رئيس جامعة طنطا الإنساني للفتة الطيبة بزيارته واهتمامه المستمر بالحالة الصحية لابنه، وتوجيهاته بتوفير كافة سبل الرعاية المطلوبة.