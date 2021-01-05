رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة طنطا ونائبه يطمئنان على الطالب المصاب فى حادث سير

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:19 م
الطالب المصاب فى
الطالب المصاب فى حادث سير
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
طباعة
زار الدكتور ‏محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، والدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، المستشفى التعليمى بالجامعة، للاطمئنان على حالة الطالب محمد طارق فؤاد خطاب، بالفرقة الرابعة "قسم الهندسة المدنية" بكلية الهندسة، والذي أصيب في حادث سير أمام سوق الجملة بطنطا مطلع الأسبوع الجارى.

رافق رئيس الجامعة ونائبه، خلال الزيارة، الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة طنطا، والدكتور حسن التطاوى، المدير التنفيذى للمستشفيات، والدكتور محمود سليم، مدير مستشفى جامعة طنطا التعليمى، ونواب مدير المستشفى الدكتور أحمد سويلم، والدكتور شريف الجرف والدكتور رامى عتلم.

وحرص رئيس جامعة طنطا خلال الزيارة على مقابلة والد الطالب، مؤكدًا له أنه يتابع بنفسه حالته الصحية أولًا بأول، معربا عن تمنياته بعاجل الشفاء، وتجاوز تداعيات المحنة التي تعرض لها.

ووجّه الدكتور ‏محمود ذكى إدارة المستشفيات الجامعية بتوفير أعلى درجات الرعاية الصحية اللازمة للطالب المصاب، مؤكدًا أن جامعة طنطا أمينة على جميع منتسبى الجامعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، فهم أبناء لها، وواجب متابعتهم والاطمئنان عليهم.

من جهته، عبّر والد طالب كلية الهندسة عن تقديره الكامل لرئيس الجامعة ونائبه ولإدارة المستشفيات الجامعية، مثمنًا موقف رئيس جامعة طنطا الإنساني للفتة الطيبة بزيارته واهتمامه المستمر بالحالة الصحية لابنه، وتوجيهاته بتوفير كافة سبل الرعاية المطلوبة.

موضوعات متعلقة

الزمالك: لا نعلم أين فرجانى ساسى حاليًا (خاص)

شديد البرودة على هذه المنطقة.. تفاصيل حالة طقس الأربعاء

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

مصدر بالتعليم: تحديد امتحانات الفصل الدراسي الأول متوقف على كورونا

الصور

image description

محافظ دمياط تقود حملة تفتيشية على المطاعم والكافيتريات بفارسكور

image description

وزيرة الهجرة: نعمل على الترويج للاستثمار في السويس (صور)

image description

دمياط تناقش خطة وآلية تنظيم إعلانات الطرق

image description

محافظ دمياط تتابع العمل في طريق صلاح سالم

image description

تخصيص 3 مدارس لصرف المعاشات منعًا للتكدس بدمياط

الأكثر قراءة

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

صندوق تحيا مصر يطلق حملة جمع التبرعات لتوفير لقاح كورونا

الباز: «قمة العلا» هدنة خليجية مع قطر

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

تردد قناة صدي البلد دراما 2021

تردد قناة تن TEN الجديد فى 2021

تردد قناة الحياة الزرقاء 2021

تردد قناة أون تايم سبورتس OnTime Sports على النايل سات 2021

أيام زمان

محمد الشرقاوي.. اختار اسمه عرفانًا بجميل مكتشفه واعتزل الفن بسبب الزعيم

بشارة واكيم.. مسيحى حفظ القرآن وتمرد على أسرته من أجل الفن

ماري منيب.. سورية عملت راقصة في بداية مشوارها وأصيبت بالخرس على المسرح

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
شهادة رئيس الطائفة الإنجيلية فى البابا كيرلس السادس
منى رجب
الرئيس وأبناؤنا.. ودور المرأة المصرية
ثروت الخرباوي
عبدالناصر وبريطانيا و«الإرهابية»
ماجد حبته
قمة النوايا الطيبة!
المزيد

الثقافة

من الأرشيف.. نزار قبانى: الزواج من شاعر يعتبر عملية انتحارية

التفاصيل الكاملة لتجسيد شخصية نجيب محفوظ فى عمل فنى

في ذكراه.. كيف كان المنفى بوابة إبداع بيرم التونسي؟

غدًا.. سهير عبدالحميد تناقش «قصور مصر» بالنيل الثقافية