«مع بعض هنعدى».. متطوعون لدعم مرضى «كورونا» بالمنازل: «بنخف الضغط على المستشفيات»

عمرو: وفرنا ٢٠٠ أسطوانة أكسجين.. والكل ساعد حتى «صنايعية اللحام»

حسين ورأفت: يوفران الأسطوانات «دليفرى»: «إحنا مصريين ولازم نساند بعض»

محمد: شاركت فى التوزيع بعد إصابة والدى بالفيروس القاتل

لا يخفى على أحد المجهودات الضخمة التى بذلتها الدولة منذ بدء انتشار فيروس «كورونا المستجد» فى مارس الماضى، ومع زيادة أعداد المصابين فى الموجة الثانية الحالية، لتوفير المستلزمات الطبية من أدوية وأسطوانات أكسجين، سواء فى المستشفيات أو لحالات العزل المنزلى.ودعم عدد كبير من المتطوعين فى محافظات الجمهورية المختلفة جهود الدولة هذه، من خلال توفير أسطوانات أكسجين وأدوية للمصابين فى العزل المنزلي، وإمدادهم بوجبات طعام صحية، وصولًا إلى مساندة البعض مستشفيات العزل بأجهزة طبية تحتاجها لتوفير رعاية طبية جيدة لمرضى الفيروس.ومع انتشار الموجة الثانية من الفيروس، ظهرت الحاجة إلى توفير أسطوانات أكسجين للمرضى، خاصة غير المقتدرين، وبالفعل أعلن عدد من الشباب تطوعه لتوفير هذه الأسطوانات، وأيضًا بروتوكول العلاج للحالات المتوسطة المعزولة فى المنزل، وتلتقى «الدستور» مع بعضهم فى السطور التالية.مع انتشار فيروس «كورونا» بصورة كبيرة، وعزل أغلب حالات الإصابة المتوسطة فى المنزل، قرر عمرو عبدالنبى مساعدة سكان قريته التابعة لمركز «بلبيس» بمحافظة الشرقية، التى يسكنها قرابة ٦٠ ألف نسمة، ويخدمها مستشفى واحد مع عدة قرى فى المركز.وقال «عبدالنبى»: «مع الضغط الكبير على المستشفى، الذى لم يكن به أسرة عزل كافية، تقرر علاج الكثير من الحالات متوسطة الإصابة فى المنزل، لذلك بدأنا حملة لدعم هؤلاء المرضى، تحت رعاية لجنة إغاثة البساتين، تضمنت تقسيم أنفسنا إلى عدة فرق، كل فريق مسئول عن عزبة داخل القرية، مع كتابة منشور على موقع التواصل الاجتماعى لجمع تبرعات من سكان القرية».وأضاف: «بدأنا متابعة الحالات المعزولة فى المنزل عبر متطوعين التزموا بارتداء بدل عزل وقفازات وماسكات تم شراؤها على حسابنا الشخصى، ووفرنا نحو ٢٠٠ أنبوبة أكسجين لهم، والأدوية اللازمة، وأجهزة لقياس نسبة تشبع الأكسجين فى الدم والضغط والسكر والحرارة، إلى جانب مرطبات لخفض الحرارة، مع إمداد بعض المستشفيات ببعض هذه المستلزمات».وأشار إلى أن المتطوعين قدموا للمرضى كل الخدمة الطبية المطلوبة، من قياس حرارة وسحب عينات إذا ما استلزم الأمر، وتقديم الدواء فى توقيتاته المطلوبة، وكل ما يلزم المريض، وإذا ما تدهورت الحالة يتم نقلها إلى غرفة عناية مركزة بدون مقابل.وكشف عن دور كبير لـ«صنايعية اللحام» فى توفير أسطوانات الأكسجين، وللعاملين بالصحة فى تركيبها وتشغيلها، فيما عمل أهالى القرية على توفير أسطوانات فارغة لملئها، فضلًا عن المشاركة فى شرائها بشكل جماعى.وأضاف: «كان للأطباء والصيادلة دور كبير فى توعية المواطنين، الذين عانوا من أعراض وكانوا يرفضون الإفصاح عنها خوفًا من التنمر، وهنا كان دورنا فى الدعم النفسى لهؤلاء المرضى، كما أن هؤلاء الأطباء والصيادلة بذلوا مجهودًا كبيرًا فى كشف الحالات المصابة، فيما وفر لهم الأهالى الأدوية والكحول والماسكات وبعض الأجهزة الطبية».واختتم: «لم تتوقف حملتنا مع انتهاء الموجة الأولى، وواصلنا تنفيذها مع بداية الموجة الثانية، واستطعنا السيطرة على أعداد الإصابات فى القرية، ببرامج التوعية التى قدمناها للمواطنين، ورش جميع المبانى بالمطهرات، ما أدى إلى انخفاض الإصابات تدريجيًا».قرر أحمد حسين وشريكه رأفت السقعان العاملان فى تجارة الخردة أن يكون لهما دور خلال الموجة الثانية لأزمة فيروس كورونا المستجد، ولكن لم يكن لديهما أى فكرة محددة عن كيفية المساعدة، إلى أن عرفا أن هناك مرضى بكورونا، خاصة أصحاب الحالات الحرجة، من المعزولين فى المنازل المحتاجين لأسطوانات الأكسجين ضمن بروتوكول علاجهم، ولكن لا تسمح ظروفهم المادية بالحصول عليها.نشر الثنائى أرقام هواتفهم على «فيسبوك» ليتواصل معهما الأشخاص الذين يحتاجون أسطوانات أكسجين: «التليفونات متاحة فى أى وقت للى عايزنا.. فيه ناس بترن علينا فى الفجر وبنوفر لهم أسطوانات الأكسجين، وأحيانًا بنبعت لهم عربية مخصوص توصل الأسطوانات لبيوتهم».يقول «حسين»: «إحنا مصريين ولازم نساند بعض فى وقت الشدة، عندما أعرف أن هناك من يحتاج للمال لإعادة تعبئة أسطوانات الأكسجين وتوفيرها للمرضى لا أتردد فى التواصل معه لكى أعطيه المال اللازم».ويضيف أنه فى حالة لم يُعد أهل المريض الأسطوانة للشركة التى يتعامل معها ويعاونها على التوزيع، يضطر لدفع سعر الأسطوانة كاملة من جيبه الذى يصل إلى ٣٥٠٠ «فى ناس بتخليها ومش بترجعها عشان لو تعبت بعد كدا تستخدمها ودا مش وقته المفروض كلنا بنساعد بعض».ورغم أن «حسين» وشريكه من المنصورة فإنهما لا يترددان فى الاستجابة لاتصالات تصلهما من القاهرة «من شبرا وعزبة النخل ومحافظات تانية»، لكنه ينصحهم بالتواصل مع معارف فى القاهرة يمكنهم أن يساعدوهم، خاصة من العاملين فى ميكانيكا السيارات لأنهم يستخدمون أسطوانات الأكسجين ويعرفون من أين تأتى وكيف يمكن توفيرها.يعمل محمد حشيش، ابن محافظة كفر الشيخ، فى مجال بيع أسطوانات الأكسجين منذ سنوات، ويوزع للمستشفيات المجاورة للمصنع الذى يتعامل معه، ومع زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، خاصة فى الموجة الثانية، حيث أصيب والده منذ عدة أسابيع وكان بحاجة ماسة لأسطوانات الأكسجين ضمن بروتوكول العلاج، قرر أن يشارك فى مساعدة المحتاجين وتوفير أسطوانات الأكسجين لهم.يقول: «هذه الموجة هى الأشد بالنسبة للموجة الأولى، فلابد أن نشارك فى مساعدة المحتاجين، أحيانًا أتلقى أكثر من ٣٠ اتصالًا، وبطلع اللى أقدر عليه».يضيف: «ارتفعت أسعار أسطوانات الأكسجين مع زيادة الطلب عليها فى الموجة الثانية، فبعد أن كان سعرها ١٠٠٠ جنيه وصل الآن إلى ٣٠٠٠ جنيه، وبعد أن كان مقابل تعبئتها ٥٠ جنيهًا وصل إلى أكثر من ٨٠ جنيهًا، وهو ما أصبح يمثل عبئًا علينا، كما أصبحت تستغرق وقتًا أطول فى تعبئتها قد يستغرق الأمر ٢٤ ساعة لإعادة التعبئة».ويوضح «حشيش» أنه يخصص عددًا من أسطوانات الأكسجين لتوزيعها بالمجان لمن يحتاجها ولا يستطيع تحمل شرائها، ولكن يقدم «رهن» فقط لضمان إعادة «الفارغ» مرة أخرى «فيه ناس بتستغل الظروف ومبترجعش الأسطوانة وتروح تعبيها وتبيعها فكان لازم نعمل كدا عشان يرجعوها».يوزع «حشيش» الأسطوانات المجانية من خلال جمعية خيرية، ومن جهتها توفر الجمعية «تروسيكل» لنقل أسطوانات الأكسجين لمنازل المرضى.