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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات توعية بخطورة كورونا في قرى مطروح

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 08:34 م
حملات توعية بخطورة
حملات توعية بخطورة كورونا
ياسمين شعيب
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أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، تكثيف أعمال التعقيم والتطهير للأسواق وتجمعات المواطنين بالمواقف والمصالح الحكومية والمنشآت الشرطية التي تتردد عليها الجماهير في إطار خطة المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد «جاب الله»أنه تم تطهير وتعقيم مجمع المحاكم وقسم الشرطة ومحطة السكك الحديدية والمواقف وسوق ليبيا ومكاتب البريد وتعقيم منازل المخالطين والمصابين بكورونا.

وأشار إلى مواصلة استمرار حملات رش المبيدات بسيارات الضباب ليلا بشوارع الأحياء السكنية والعزب، بالإضافة إلى رش المبيدات لمقالب القمامة في الفترة المسائية.

وتابع أنه تم تكثيف نشر حملات التوعية بفيروس كورونا بالقري والنجوع التابعة للمركز ووضع ملصقات توضح خطورة انتشار الفيروس في الموجة الثانية وطرق الوقاية من كوفيد- 19 والتأكيد على ارتداء الكمامات والتباعد بشكل دائم.

وأوضح أن غرفة عمليات مجلس المدينة تعمل علي مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى ونداءات المواطنين، لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أي مستجدات علي رقم 0464935266- 0464933158.

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