نائب رئيس الوزراء العماني يصل مسقط بعد مشاركته في القمة الخليجية

وصل فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء العماني لشئون مجلس الوزراء، إلى مسقط مساء اليوم الثلاثاء، بعد أن ترأس وفد السلطنة في اجتماعات مؤتمر القمة الخليجية الـ41 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالسعودية، وفق وكالة الأنباء العمانية.وكان البيان الختامي للقمة الخليجية التي جرت في السعودية، اليوم، أكد وقوف دول مجلس التعاون صفا واحدا في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دوله.ورحب البيان الختامي بالتوقيع على "بيان العلا" من قبل قادة دول التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن عنوان القمة كان طي صفحة الماضي بما يحفظ أمن واستقرار الخليج.وأكدت القمة مكافحة الجهات التي تهدد أمن دول الخليج، وقدرة حكمة القادة على تجاوز أي خلافات في البيت الخليجي.