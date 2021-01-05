قطر: نطوي اليوم صفحة الخلاف لفتح أخرى جديدة

أعرب وزير خارجية قطر، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، عن أمله في أن يحقق اتفاق العلا المزيد من التقدم والرخاء والازدهار.وقال وزير خارجية قطر، في تصريحات صحفية منذ قليل: "نتطلع لمواصلة العمل الخليجي والعربي الذي يحقق أمن واستقرار المنطقة".وأضاف قائلًا: "نطوي اليوم صفحة الخلاف بروح المسئولية والسعي لفتح صفحة جديدة".