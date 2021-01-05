محافظ الإسماعيلية يقرر استئناف أعمال البناء

أصدر اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، قرار رقم 10 لسنة 2021 باستثناء القرى من الخضوع لاختصاص اللجنة العليا لمراجعة تراخيص البناء فيما يخص تراخيص البناء السابق صدورها والمباني الجاري تنفيذها (مرافق– بناء– تراخيص).ِكما تضمن القرار السماح باستئناف أعمال البناء للأراضي الفضاء الواقعة داخل الحيز العمراني للمدن التي سبق صدور ترخيص لها قبل قرار المحافظ رقم 439 لسنة 2020 بشأن وقف تراخيص البناء لمدة ستة أشهر، ومراجعة الترخيص من اللجنة العليا لتراخيص البناء المشكلة بالقرار 439 لسنة 2020، وألا يزيد الارتفاع عند تنفيذ الترخيص عن أرضي وثلاثة أدوار علوية.وشمل القرار تشكيل لجنة لمعاينة مراجعة الرخص الصادرة ومطابقتها للاشتراطات البنائية حتى يتسنى الموافقة على توصيل وإدخال المرافق للعقارات المبنية بناء على المعاينة الواردة من الإدارة الهندسية التابعة للوحدة المحلية أو الأحياء الثلاثة، على أن يكون مرفقة بتقرير المعاينة شهادة صلاحية المبني للإشغال وتقرير السلامة الإنشائية وشهادة الإشراف من المهندس المشرف على تنفيذ المبنى.كما تختص اللجنة بمراجعة المشروعات التجارية المطلوب ترخيصها بما يتناسب مع المحاور المرورية وكثافة السيارات ومعارض السيارات بالنسبة للمساحات فيما عدا النشاطات المحظور ترخيصها تحت مسمى (تقديم مشروبات باردة وساخنة) طبقا لقرار السيد الوزير المحافظ رقم 455 لسنة 2016، وتختص بسرعة تعميم القرارات الصادرة في هذا الشأن على جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالأحياء الثلاثة لاتخاذ الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.