رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«عهد جديد».. اختتام أعمال القمة الخليجية في السعودية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 08:03 م
القمة الخليجية
القمة الخليجية
نيفين أشرف
طباعة
أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اختتام أعمال الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح" في مدينة العُلا السعودية، برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحضور قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة الأمين العام الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وعبر الأمين العام لمجلس التعاون نايف الحجرف، عن شكره وتقديره لقادة الخليج عن ما بذلوه من جهود صادقة لإنجاح القمة وتجاوز كل المعوقات لتعزيز وتقوية البيت الخليجي لتحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون في جميع المجالات والاستعداد الجماعي لمواجهة التحديات والعمل التكاملي لتعزيز الاقتصاد والتنمية لدول المجلس وشعوبها.

وأضاف الحجرف في كلمة له بعد القمة: "دشنت القمة الخليجية الواحد والأربعين عهدًا جديدًا في مسيرة العمل الخليجي المشترك، متمثلة في لم الشمل، والانطلاق نحو العقد الخامس من مسيرة المجلس المباركة مستكملين مسيرة الأباء المؤسسون، مؤكدةً الإيمان الراسخ لدى قادة الخليج بوحدة الصف والمصير بين الدول الأعضاء وبأن مجلس التعاون يمثل شراكة مجذرة عبر الأزمنة بين دولًا وشعوب تجمعها روابط وقواسم مشتركة".

واختتم قائلًا: "إذ أننا كخليجيون ننظر للمستقبل بكل ما يحمله من آمال وطموحات وفرص نحو كيان خليجي مترابط ومتراص يعمل لخدمة دوله وشعوبه ويدفع بعجلة التنمية والتقدم والأمن والاستقرار".

موضوعات متعلقة

تردد قناة تن TEN الجديد فى 2021

السيسي يوجه بتكثيف تدريب العاملين على الطرق العلمية الحديثة فى الإدارة

صندوق تحيا مصر يطلق حملة جمع التبرعات لتوفير لقاح كورونا

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

الصور

image description

محافظ دمياط تقود حملة تفتيشية على المطاعم والكافيتريات بفارسكور

image description

وزيرة الهجرة: نعمل على الترويج للاستثمار في السويس (صور)

image description

دمياط تناقش خطة وآلية تنظيم إعلانات الطرق

image description

محافظ دمياط تتابع العمل في طريق صلاح سالم

image description

تخصيص 3 مدارس لصرف المعاشات منعًا للتكدس بدمياط

الأكثر قراءة

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

صندوق تحيا مصر يطلق حملة جمع التبرعات لتوفير لقاح كورونا

الباز: «قمة العلا» هدنة خليجية مع قطر

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

تردد قناة صدي البلد دراما 2021

تردد قناة تن TEN الجديد فى 2021

تردد قناة الحياة الزرقاء 2021

تردد قناة أون تايم سبورتس OnTime Sports على النايل سات 2021

أيام زمان

محمد الشرقاوي.. اختار اسمه عرفانًا بجميل مكتشفه واعتزل الفن بسبب الزعيم

بشارة واكيم.. مسيحى حفظ القرآن وتمرد على أسرته من أجل الفن

ماري منيب.. سورية عملت راقصة في بداية مشوارها وأصيبت بالخرس على المسرح

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
شهادة رئيس الطائفة الإنجيلية فى البابا كيرلس السادس
منى رجب
الرئيس وأبناؤنا.. ودور المرأة المصرية
ثروت الخرباوي
عبدالناصر وبريطانيا و«الإرهابية»
ماجد حبته
قمة النوايا الطيبة!
المزيد

الثقافة

من الأرشيف.. نزار قبانى: الزواج من شاعر يعتبر عملية انتحارية

التفاصيل الكاملة لتجسيد شخصية نجيب محفوظ فى عمل فنى

في ذكراه.. كيف كان المنفى بوابة إبداع بيرم التونسي؟

غدًا.. سهير عبدالحميد تناقش «قصور مصر» بالنيل الثقافية