«عهد جديد».. اختتام أعمال القمة الخليجية في السعودية

أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اختتام أعمال الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح" في مدينة العُلا السعودية، برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحضور قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة الأمين العام الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.وعبر الأمين العام لمجلس التعاون نايف الحجرف، عن شكره وتقديره لقادة الخليج عن ما بذلوه من جهود صادقة لإنجاح القمة وتجاوز كل المعوقات لتعزيز وتقوية البيت الخليجي لتحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون في جميع المجالات والاستعداد الجماعي لمواجهة التحديات والعمل التكاملي لتعزيز الاقتصاد والتنمية لدول المجلس وشعوبها.وأضاف الحجرف في كلمة له بعد القمة: "دشنت القمة الخليجية الواحد والأربعين عهدًا جديدًا في مسيرة العمل الخليجي المشترك، متمثلة في لم الشمل، والانطلاق نحو العقد الخامس من مسيرة المجلس المباركة مستكملين مسيرة الأباء المؤسسون، مؤكدةً الإيمان الراسخ لدى قادة الخليج بوحدة الصف والمصير بين الدول الأعضاء وبأن مجلس التعاون يمثل شراكة مجذرة عبر الأزمنة بين دولًا وشعوب تجمعها روابط وقواسم مشتركة".واختتم قائلًا: "إذ أننا كخليجيون ننظر للمستقبل بكل ما يحمله من آمال وطموحات وفرص نحو كيان خليجي مترابط ومتراص يعمل لخدمة دوله وشعوبه ويدفع بعجلة التنمية والتقدم والأمن والاستقرار".