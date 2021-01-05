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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

التوافق على آلية عليا لمتابعة وتقييم اتفاقية السلام بالسودان

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 08:17 م
محمد حسن التعايشي
محمد حسن التعايشي
أش أ
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قال عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، محمد حسن التعايشي، إنه تم التوافق على آلية عليا لمتابعة وتقييم اتفاقية السلام.

جاء ذلك خلال اجتماع لآليات تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، الذي يضم أطراف العملية السلمية والوفد الحكومي، عُقد اليوم الثلاثاء، برئاسة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، عضو مجلس السيادة الانتقالي.

وقال التعايشي، في تصريحات عقب الاجتماع، إنه تم الاتفاق على جميع الآليات الأساسية المتعلقة بتنفيذ اتفاقية السلام، لافتًا إلى أن الآلية العليا تضم الحكومة والأطراف الموقعة على اتفاق جوبا، والضامنين، بجانب منظمات وأطراف دولية أخرى.

أضاف أنه تم الاتفاق على تشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الاتفاقية، وهي معنية بحسم الخلافات وتسوية التباينات التي تظهر أثناء التنفيذ، فضلاََ عن أن اللجنة لديها الحق في المطالبة بتقارير من الآليات المعنية بتنفيذ اتفاقية السلام.

وأوضح أن الاجتماع أقر أيضًا، تشكيل لجنة عليا مشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية السلام في المنطقتين (النيل الأزرق وجنوب كردفان)، لافتًا إلى أن هذه اللجنة ستعمل مع مفوضية السلام وجميع مؤسسات الدولة من أجل متابعة تنفيذ الاتفاقية فيما يخص المنطقتين، كما تم الاتفاق على تشكيل اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام في دارفور، وهي تعمل على ذات السلطات والاختصاصات.

وأشار إلى أن هذه الآليات هى الآليات المتعلقة بمباشرة مهام تنفيذ اتفاقية السلام.

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