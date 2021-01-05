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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الباز: «قمة العلا» هدنة خليجية مع قطر

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 08:00 م
جريدة الدستور
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قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن القمة الخليجية الـ41 التي انعقدت اليوم بمدينة العلا بالرياض، هي أقرب لكونها هدنة خليجية من كونها قمة.

وتابع في حواره ببرنامج "كلمة واحدة"، الذي يقدمه محمد الدسوقي رشدي، المذاع عبر إذاعة "نغم إف إم"، أن هذه القمة يمكن أن يطلق عليها نصف قمة، لأنه شارك بها 6 دول، وكان التمثيل على المستوى الأولى لـ 3 دول فقط وهم الكويت والقطر والسعودية.

وواصل أن ما أسفرت عنه هذه القمة هو أشبه باتفاق تضامن، أو ما يشبه اتفاق لتهدئة الأوضاع بعد نزاع، مشيرا إلى أن السعودية هي أكثر الدول الخليجية حماسا لهذه القمة والتصالح مع قطر.

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