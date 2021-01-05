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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

نتيجة الشهادة السودانية 2020.. كيفية الاستعلام برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 08:05 م
الشهادة السودانية
الشهادة السودانية
رغدة محمد
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تزداد عمليات البحث عن نتيجة الشهادة السودانية 2020 لطلاب الثانوية العامة السودانية الذين أدوا امتحانات العام الماضي في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا ووسط الإجراءات الاحترازية المشددة التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم في السودان.

موعد ظهور نتيجة الشهادة السودانية 2020

ومن المتوقع أن تظهر نتيجة الشهادة السودانية 2020 خلال الشهر الجاري يناير 2021 وفقا لتصريحات موقع وزارة التربية والتعليم عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات التي تتم على وجه الدقة والسرعة في أن واحد، وكانت وزارة التربية والتعليم السودانية أعلنت في تصريحات سابقة أنها راعت بشكل كبير الطلبة والطالبات في تصحيح درجات امتحانات الثانوية السودانية 2020 مراعاة لما تمر به البلاد من أزمات الفيضانات والأوبئة.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة السودانية 2020

في إطار تصريحات سامي البقار المدير التنفيذي بوزارة التربية والتعليم السودانية أن موعد ظهور نتيجة الشهادة السودانية 2020 خلال الشهر الجاري، لكن سيتم أولا حصر الطلبة والطالبات الأوائل ثم إعلان ظهور نتيجة الثانوية السودانية عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

ونقدم من خلال التقرير خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية السودانية 2020

أولا يقوم الطالب أو الطالبة أو ولي الأمر بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم أو الضغط هنـــــــــــا .
ثانيا يضغط الطالب على نتيجة الشهادة السودانية يسار الصفحة.
ثالثا ادخل رقم الجلوس المراد الاستعلام عن نتيجته.
رابعا ادخل الرقم الوطني التابع للطالب.
خامسا انقر استعلام عن نتيجة الشهادة السودانية 2020.
وأخيرا تظهر نتيجة الثانوية السودانية 2020.

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