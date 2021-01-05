مينا مسعود يصل القاهرة لتصوير «فى عز الضهر»

وصل النجم العالمى مينا مسعود، إلى القاهرة قادمًا من دبى من أجل تصوير فيلم «فى عز الضهر»، المتوقع عرضه خلال العام الحالى.

ويعقد الفنان العالمى جلسات عمل مع الشركة المنتجة والمؤلف كريم سرور للاتفاق على التفاصيل النهائية للفيلم الجديد، وكذلك جلسات أولية مع الفنانين المصريين الذين تم اختيارهم للعمل.

وسبق لـ«مسعود» أن اتفق على موعد قدومه إلى مصر مع المخرج مرقس عادل، مخرج الفيلم، الذى أُصيب بفيروس «كورونا» ودخل العناية المركزة خلال الأيام الماضية، ليجد الفنان نفسه مضطرًا للانتظار لحين تعافى المخرج وانطلاق التصوير.

تدور أحداث العمل حول رجل عصابات دولية يأتى إلى مصر ويطارده عدد من عناصر الشرطة المصرية.