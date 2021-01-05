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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مينا مسعود يصل القاهرة لتصوير «فى عز الضهر»

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 08:00 م
مينا مسعود
مينا مسعود
محمد قدرى
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وصل النجم العالمى مينا مسعود، إلى القاهرة قادمًا من دبى من أجل تصوير فيلم «فى عز الضهر»، المتوقع عرضه خلال العام الحالى.
ويعقد الفنان العالمى جلسات عمل مع الشركة المنتجة والمؤلف كريم سرور للاتفاق على التفاصيل النهائية للفيلم الجديد، وكذلك جلسات أولية مع الفنانين المصريين الذين تم اختيارهم للعمل.
وسبق لـ«مسعود» أن اتفق على موعد قدومه إلى مصر مع المخرج مرقس عادل، مخرج الفيلم، الذى أُصيب بفيروس «كورونا» ودخل العناية المركزة خلال الأيام الماضية، ليجد الفنان نفسه مضطرًا للانتظار لحين تعافى المخرج وانطلاق التصوير.
تدور أحداث العمل حول رجل عصابات دولية يأتى إلى مصر ويطارده عدد من عناصر الشرطة المصرية.

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